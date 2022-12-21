Россиянам рассказали о вреде чая сразу после еды

«Лучше в первой половине дня, если у человека нет почечной недостаточности, мочекаменной болезни или повышенного содержания мочевой кислоты», – сказала эксперт, беседуя с «Известиями».

«негативное воздействие напитка зависит от общего состояния здоровья, качества, количества и времени его употребления».

Многие россияне с удовольствием пьют чай сразу после плотного обеда или ужина. Специалист рассказала, что дубильне вещества, содержащиеся в чае, нарушают нормальное усвоение железа из пищи – в результате может возникнуть нехватка этого важного для здоровья микроэлемента.Также Маргарита Львова отметила вредные свойства чая из пакетиков. Эксперт констатировала, что организм не получает никакой пользы от его употребления. В свою очередь, из-за концентрации кофеина такой чай мешает усваивать из еды железо и магний.Львова порекомендовала начинать питье чая минимум спустя 40 минут после еды. Она уточнила, в какое время лучше пить чай.По словам Львовой, безопасным является количество чая до 400 миллилитров за сутки. Она добавила, чтоРанее портал MedikForum.ru писал о том, чем может быть опасен растворимый кофе.

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