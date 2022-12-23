Вирусолог Волчков сопоставил опасность гриппа и коронавируса

«В моменте грипп опаснее ковида, и мы об этом говорили еще летом. Уже тогда начали говорить, что большую опасность будут представлять вирусы гриппа, а не вирус SARS-CoV-2, которым мы уже массово переболели, и у нас сформировался популяционный иммунитет», - рассказал вирусолог.

«То, что мы видим по отношению к SARS-CoV-2. Уровень иммунитета к этому вирусу крайне высокий, значительно выше, чем к гриппу», - обратил внимание вирусолог.

Вирусолог Павел Волчков сопоставил в интервью опасность гриппа и коронавируса, а также отметил, что заболеть гриппом сегодня опаснее, чем COVID-19. Специалист констатировал в комментарии Ura.ru., что по отношению к коронвирусу у россиян сложился популяционный иммунитет, этому поспособствовала массовая заболеваемость в предыдущие годы.В свою очередь, добавил Волчков, иммунитет к возбудителям гриппа у людей стал очень слабым. Когда происходит такое снижение массового иммунитета, вероятность эпидемии становится высокой – это и произошло.По словам ученого, сформировать популяционный иммунитет можно также посредством вакцинации. Когда его уровень становится высоким, эпидемия может и не возникнуть, если его уровень очень высокий.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как отличить грипп от ОРВИ у детей.

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