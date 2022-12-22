Как отличить грипп от ОРВИ у детей?

«Насморк, заложенность носа, першение в горле или сухой кашель, в ряде случаев бывает головная боль – такие клинические проявления чаще всего встречаются у наших детей», - сообщила врач порталу e1.ru.

«Острые респираторно-вирусные инфекции часто протекают у детей с яркой симптоматикой, так как физиологические особенности в раннем и дошкольном возрасте предрасполагают к такому течению заболевания. У детей рыхлые слизистые, а значит более выраженный отек», - сказала Любовь Малямова.

Педиатр Малямова рассказала в интервью, что симптомы ОРВИ, включая грипп, у детей в текущем году практически те же, что возникали и в предыдущие годы.Также Малямова уточнила, что позволяет отличить у детей ОРВИ от гриппа. Врач-педиатр констатировала, что для гриппа характерно внезапное начало – сразу становится высокой температура, проявляются резкие симптомы интоксикационного синдрома в виде головной или мышечной боли, ломоты в теле, рвоты.Специалист добавила, что респираторные инфекции часто вызывают у детей воспаление и боль в ушах.Педиатр объяснила, когда нужно вызывать заболевшему ребенку скорую помощь. Это нужно сделать в том случае, когда после периода улучшения неожиданно резко ухудшилось состояние, при этом сильно поднялась температура тела.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом была названа главная ошибка россиян при заболевании гриппом.

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