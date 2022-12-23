Бывает не только у пожилых: врач назвала мифы о болезни Паркинсона

«Необходимы исследования перед постановкой этого диагноза», - подчеркнула невролог.

«Замедленные движения конечностей, затруднение или исчезновение мимической активности, повышение мышечного тонуса, сутулость, боли различной интенсивности, речевые изменения, дисфункция мочевого пузыря, хроническая депрессия».

При болезни Паркинсона происходит медленно прогрессирующее разрушение участка мозга, вырабатывающего дофамин. Симптомами этого процесса становятся характерная замедленность движений, тремор в состоянии покоя, нарушение рефлексов. Невролог Медведева рассказала 5-tv.ru, что одним из мифов об этом заболевании является представление о том, что она хорошо узнается. На самом деле диагностировать болезнь Паркинсона очень сложно из-за схожести с другими нарушениями.Также Медведева указала на то, что болезнь Паркинсона, как правило, ассоциируют с тремором, но, например, тремор головы как раз статистически не является распространенным симптомом. Врач перечислила нарушения, характерные для этого недуга:Вдобавок специалист отметила, что болезнь Паркинсона может возникать не только у пожилых людей. Другим мифом специалист назвала утверждение о том, что людям с этим заболеванием ничем помочь нельзя. Но в реальности, если оно достаточно рано диагностируется и пациенту назначается терапия, его жизнь может быть продлена на десятилетия. Сегодня врачам известны методики, позволяющие значительно тормозить развитие болезни.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что частая зевота может указывать на развитие инсульта.

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