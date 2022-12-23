4 продукта, которые помогут при артрите и воспалении суставов
Артрит может быть инвалидизирующим заболеванием, которое вызывает болезненные ощущения в суставах. Может ли ваша диета помочь облегчить дискомфорт?
По мнению исследователей из брокколи может сыграть ключевую роль в борьбе с остеоартритом, наиболее распространенной формой артрита. Результаты лабораторного исследования показывают, что сульфорафан — компонент брокколи — замедляет разрушение хрящей в суставах.
«Результаты этого исследования очень многообещающие. Это работает на трех лабораторных моделях хрящевых клетках, тканях и мышах», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
При остеоартрите защитный хрящ на концах костей разрушается, что вызывает боль, отек и проблемы с подвижностью.
«Могут развиться костные наросты, и область может стать красной и опухшей».
Факторы риска остеоартрита включают семейный анамнез заболевания, ожирение, принадлежность к женскому полу и чрезмерное использование суставов, которое привело к травме.
Вишня обладает сильными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами благодаря соединению, известному как антоцианы.
"Также рекомендуется есть цельнозерновые продукты, так как исследования показывают, что они богаты питательными веществами, клетчаткой, антиоксидантами и могут уменьшить воспаление".
Белки сои могут помочь облегчить симптомы артрита. В целом, результаты показали, что соевый белок улучшает симптомы остеоартрита по сравнению с молочным белком.
В дополнение к брокколи, вишне и соевому белку, которые содержатся в бобах эдамаме и тофу, еще одним ингредиентом для снятия воспаления является рыба.
"Однако рыба должна быть с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, например: скумбрия, форель, сардины, черная треска и сельдь".
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