Людям с больными суставами и артритом может быть очень полезна брокколи
Ученые считают, что употребление в пищу брокколи может помочь предотвратить или замедлить прогрессирование остеоартрита.
Жизнь с артритом такова, что выполнение простых повседневных задач может быть болезненным и трудным. Если у вас артрит, то ваши суставы, скорее всего, будут ощущаться тугоподвижными и вам будет трудно двигаться, ходить или сидеть прямо. Также вас будут преследовать боли. В некоторых случаях больные суставы начинают видоизменяться.
Артрит – это не отдельное заболевание, он подразумевает множественные заболевания суставов. Существует более 100 типов артрита и связанных с ним состояний. Двумя наиболее распространенными типами артрита являются остеоартрит и ревматоидный артрит. В любом случае при артрите важно заботиться о суставах, чтобы избежать дальнейшего повреждения. Например, нужно уменьшать нагрузку, не поднимать тяжестей, при избыточном весе следует постараться сбросить несколько лишних килограммов.
По данным службы здравоохранения NHS, людям с больными суставами и артритом также очень важно придерживаться здорового сбалансированного питания. Ряд исследовательских данных говорит, что
«рацион с высоким содержанием овощей семейства крестоцветных помогает предотвратить развитие ревматоидного артрита в первую очередь».
В свою очередь, Фонд артрита (Arthritis Foundation) констатирует: людям с больными суставами может быть очень полезна брокколи.
«Богатая витаминами К и С брокколи также содержит соединение под названием сульфорафан, которое способно предотвращать или замедлять прогрессирование остеоартрита, а богата кальцием, укрепляющим кости Исследования на мышах продемонстрировали, что сульфорафан, которым богата брокколи, блокирует воспалительный процесс и может замедлять повреждение хряща при остеоартрите», - резюмировали эксперты.
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