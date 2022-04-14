Людям с больными суставами и артритом может быть очень полезна брокколи

«рацион с высоким содержанием овощей семейства крестоцветных помогает предотвратить развитие ревматоидного артрита в первую очередь».

«Богатая витаминами К и С брокколи также содержит соединение под названием сульфорафан, которое способно предотвращать или замедлять прогрессирование остеоартрита, а богата кальцием, укрепляющим кости Исследования на мышах продемонстрировали, что сульфорафан, которым богата брокколи, блокирует воспалительный процесс и может замедлять повреждение хряща при остеоартрите», - резюмировали эксперты.