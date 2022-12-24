2 горячих напитка, которые облегчат вздутие живота через «минуты»

«Употребление слишком большого количества определенных видов продуктов может вызвать вздутие живота или усугубить какое-либо основное заболевание. Эти продукты включают брюссельскую капусту, брокколи, белокочанную капусту, фасоль, лук, чеснок и газированные напитки», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Мятный чай

«Исследования на животных показали, что масло мяты перечной вызывает расслабление в желудочно-кишечном тракте. Исследования на людях показали, что масло перечной мяты может помочь уменьшить дискомфорт в желудке».

Ромашковый чай

«Ромашка может предотвратить рост Helicobacter pylori — типа бактерий, которые, как известно, вызывают язву желудка. Сухие цветы, смешанные только с горячей водой, могут решить проблему с газообразованием».

Овощи семейства крестоцветных и газированные напитки являются известными причинами вздутия живота.Прием этих продуктов и сочетание их с разнообразными красочными праздничными угощениями, которые будут на вашем столе, могут способствовать дальнейшему газообразованию.Ваши праздничные угощения не должны испортить ваш вечер. Здесь на помощь приходяткоторые обещают справиться с упрямым вздутием живота.Сваренный из листьев растения Mentha piperita, мятный чай богат флавоноидами — растительными соединениями, оказывающими мощное воздействие на здоровье, такими как розмариновая кислота, эриоцитрин, лютеолин и гесперидин.В целом эти вещества действуют как мощные антиоксиданты, а также обладают антимикробной, противовирусной и антиаллергенной активностью. Несмотря на то, что были проведены некоторые исследования масла мяты перечной, исследований о влиянии мятного чая на здоровье не проводилось.Ромашковый чай содержит флавоноиды, такие как апигенин, кверцетин и лютеолин.Ранее МедикФорум писал о том, как оказать первую помощь при инфаркте.

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