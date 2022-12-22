Как оказать первую помощь при инфаркте до приезда скорой: советы врача

«Симптомами инфаркта являются боль и жжение в области грудной клетки. Кроме того, боль может отдавать в нижнюю челюсть и плечо. При сердечном приступе она длится от 20 минут до нескольких часов».

«Пока человек ждет приезда скорой помощи, ему следует находиться в положении полусидя, чтобы ноги были ниже головы», - объяснила Мартынова, подчеркнув, что ноги пострадавшего должны быть согнуты в коленях.

«Человеку с инфарктом можно дать нитроглицерин, поскольку он сможет расширить сосуды. Однако препарат нельзя давать людям с пониженным давлением», - добавила специалист.

Врач рассказала в интервью «Ленте.ру», по каким симптомам можно узнать возникший инфаркт миокарда.Кардиолог Мартынова подчеркнула, что в тех случаях, когда возникает подозрение на сердечный приступ, к пострадавшему человеку нужно незамедлительно вызвать врача. Также больному следует оказать первую помощь, чтобы облегчить его состояние и ослабить нагрузку на сердце, сосудыТакже, сказала медик, при подозрении на инфаркт нужно ослабить все стесняющие тело элементы одежды, аксессуаров. При нахождении в помещении следует открыть окно для поступления свежего воздуха.Также в случае инфаркта разрешается прием аспирина. Выполнение непрямого массажа сердца актуально, если происходит нарушение дыхания и пульса.В ситуации, когда симптомы приступа возникают у человека, который находится дома один, ему важно сохранять спокойствие, подчеркнула медик. Следует позвонить в скорую помощь, прекратить любую деятельность и постараться спокойно дождаться врачей, сидя в кресле. В этот момент можно разжевать таблетку аспирина. Совет врача: в такой ситуации лучше открыть дверные замки, чтобы приехавшие медики могли быстро войти в квартиру.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как можно помочь человеку с алкогольным отравлением.

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