Простые советы, как быстро избавиться от похмелья

«Кроме того, многие люди пьют меньше и менее регулярно, когда становятся старше, и поэтому, когда они проводят большую ночь на выпивке, они переносят ее гораздо хуже», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Восполняйте электролиты и пейте воду

«Широко известно, что употребление алкоголя блокирует выработку гормона, который помогает вашему телу удерживать воду, что приводит к обезвоживанию и потере электролитов, таких как калий и натрий. Употребление на следующий день продуктов, содержащих калий, таких как бананы, апельсины, абрикосы, грейпфрутовая падь и дыня, листовая зелень, шпинат, брокколи, картофель, грибы и горох, поможет уменьшить похмелье и восполнить потерю электролитов, заставляя вас поправляйся быстрее».

Врач поделилилась своими мудрыми советами о том, как избавиться от похмелья, чтобы вы могли как можно больше наслаждаться своим днем.Вы не ошибаетесь, если считаете, что с возрастом ваше похмелье становится только хуже. Способность организма перерабатывать алкоголь действительно может ухудшаться с возрастом. Ухудшение похмелья связано с уменьшением запасов важного белка, называемого алкогольдегидрогеназой, который помогает расщеплять алкоголь.Головные боли и тошнота, которые часто сопровождают похмелье, могут быть вызваны обезвоживанием. Алкоголь усиливает вашу потребность в мочеиспускании, заставляя вас терять больше жидкости. У врача есть простое решение этих недугов:Но у него есть и менее известная подсказка. Она рекомендует есть продукты с высоким содержанием калия. Многие симптомы похмелья связаны не только с нехваткой воды в организме, но и с низким уровнем электролитов.Помимо продуктов, богатых калием, употребление в пищу продуктов, богатых витамином С, также может помочь.Наличие здоровой дозы витамина С в вашем организме до и после употребления алкоголя может помочь предотвратить или уменьшить тяжесть похмелья, поэтому подумайте о включении некоторых овощей, таких как брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста, зеленый и красный перец или напитки. немного свежевыжатого апельсинового или томатного сока перед вечеринкой и на следующий день.Ранее МедикФорум писал о самой полезной специи при диабете.

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