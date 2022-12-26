Врач Александр Мясников рассказал о смертельной опасности нитроглицерина

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Известный врач предупредил о способности нитроглицерина резко понижать артериальное давление.

В некоторых случаях нитроглицерин может быть смертельно опасным, напомнил доктор Александр Мясников. Он рассказал о негативном эффекте препарата, принимаемого в обстоятельствах обморока.

«Нитроглицерин –  конечно, хорошее лекарство, помогает при сердечном приступе, спасает ситуацию, но человека в обмороке этот препарат может просто убить», - сказал врач Мясников.

Медик объяснил, что под действием данного лекарства артериальное давление может резко понижаться – для  человека в обмороке это чревато развитием инфаркта или инсульта.

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Александр Мясников добавил, что в ситуации, когда человек испытывает боли в области груди и возникает подозрение на сердечный приступ, ему до приезда скорой помощи лучше давать другой препарат.

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«Людям с известными заболеваниями сердца нужно давать не нитроглицерин, а аспирин», - подчеркнул он.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что доктор Мясников объяснил, какую опасностьв сезон ОРВИ могут представлять разные средства, содержащие парацетамол.

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Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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