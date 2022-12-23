Врач Мясников предупредил об опасности средств от ОРВИ с парацетамолом

«люди вслепую принимают большие дозы парацетамола».

«Парацетамол есть везде: в порошках, таблетках, обезболивающих. Человек вслепую принимает дозу выше токсической, потом умирает от того, что у него отказала печень», - сказал он Общественной службе новостей.

Стало известно, что в США медики потребовали изъять из продажи некоторые лекарства, в числе которых и популярные (в том числе у россиян) средства в виде порошков с парацетамолом. Врач Александр Мясников прокомментировал эту инициативу и заявил, что критика приема таких средств связана не с их неэффективностью, а с тем, чтоМясников пояснил, что именно в связи со злоупотреблением парацетамолом и его опасными последствиями возникла кампания среди американских врачей. По словам Мясникова, за день парацетамол допустим к приему в максимальной дозе 4 грамма. В периоды инфекций люди, которые лечатся дома, часто принимают как сам парацетамол, так и различные содержащие его составы. Это способствует передозировке.Доктор Мясников предупредил об опасности средств от ОРВИ с парацетамолом, принимаемых без учета его дозировки. Он заявил, что данное лекарство занимает первое место в списке препаратов, вызывающих острые токсические поражения печени.Также Мясников отметил, что многие люди воспринимают парацетамол как лекарство от ОРВИ, однако он е лечит ни простуду, ни грипп. Его эффекты ограничиваются жаропонижающим и противовоспалитеным действием.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что вирусолог Сергей Нетесов дал советы о быстром лечении гриппа.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.