Вещи для зимы, которые могут навредить здоровью

Пуховик-платье

Шапки со стразами

Шуба с короткими рукавами

Угги

Сапоги на высоком каблуке

Зимой все носят пуховики или шубы, шапки и теплые сапоги. Но некоторые атрибуты из зимнего гардероба могут навредить здоровью. Читайте подробнее о таких вещах для зимы в нашем материале.Некоторые девушки стремятся выглядеть максимально женственно в любом образе. Именно для этого они покупают пуховики-платья. Возможно, это и выглядит красиво, но подобной вещи не место в зимнем гардеробе. Всё дело в том, что расклешенный низ никак не убережет про ветра и мороза. Соответственно, ни о каком здоровье речи быть не может. К тому же сейчас пуховик-платье находится в списке антитрендов.Очень часто стразы на шапках являются синтетическими. В составе может быть много красителей, химикатов и других вредных для здоровья веществ. Как итог – головные боли, аллергии, выпадение волос и другие проблемы со здоровьем. Головной убор для зимы должен быть из натуральных материалов. К тому же она не должна сильно давить на лоб.Этот предмет зимнего гардероба всегда считался вещью для зимы статусных и обеспеченных людей. Но если у неё короткие рукава, то это может только навредить здоровью. Надо понимать, что руки должны всегда быть в тепле. Такие вещи годятся только, если на улице тёплая погода.Это современная альтернатива валенкам. Они кажутся теплой, уютной и комфортной вещью для зимы. Однако для здоровья ног это не самая лучшая вещь. Ортопеды утверждают, что в уггах нет должной опоры для ног, а из-за этого может развиться плоскостопие, проблемы с позвоночником.Несомненно, такая обувь может быть красивой, но явно не полезной для здоровья. Особенно зимой, когда на улице гололёд, снег. Такая вещь для зимы не годится из-за того, что создаёт проблемы во время ходьбы и довольно травмоопасна. К тому же высокий каблук может привести к мозолям, натоптышам, деформации стопы.