Вещи для зимы, которые могут навредить здоровью

зима

Зимой все носят пуховики или шубы, шапки и теплые сапоги. Но некоторые атрибуты из зимнего гардероба могут навредить здоровью. Читайте подробнее о таких вещах для зимы в нашем материале.

Пуховик-платье


Пуховик-платье

Некоторые девушки стремятся выглядеть максимально женственно в любом образе. Именно для этого они покупают пуховики-платья. Возможно, это и выглядит красиво, но подобной вещи не место в зимнем гардеробе. Всё дело в том, что расклешенный низ никак не убережет про ветра и мороза. Соответственно, ни о каком здоровье речи быть не может. К тому же сейчас пуховик-платье находится в списке антитрендов.

Шапки со стразами


Шапки со страхами

Очень часто стразы на шапках являются синтетическими. В составе может быть много красителей, химикатов и других вредных для здоровья веществ. Как итог – головные боли, аллергии, выпадение волос и другие проблемы со здоровьем. Головной убор для зимы должен быть из натуральных материалов. К тому же она не должна сильно давить на лоб.

Шуба с короткими рукавами


Шуба

Этот предмет зимнего гардероба всегда считался вещью для зимы статусных и обеспеченных людей. Но если у неё короткие рукава, то это может только навредить здоровью. Надо понимать, что руки должны всегда быть в тепле. Такие вещи годятся только, если на улице тёплая погода.

Угги


Угги

Это современная альтернатива валенкам. Они кажутся теплой, уютной и комфортной вещью для зимы. Однако для здоровья ног это не самая лучшая вещь. Ортопеды утверждают, что в уггах нет должной опоры для ног, а из-за этого может развиться плоскостопие, проблемы с позвоночником.

Сапоги на высоком каблуке


Сапоги на высоком каблуке

Несомненно, такая обувь может быть красивой, но явно не полезной для здоровья. Особенно зимой, когда на улице гололёд, снег. Такая вещь для зимы не годится из-за того, что создаёт проблемы во время ходьбы и довольно травмоопасна. К тому же высокий каблук может привести к мозолям, натоптышам, деформации стопы.
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