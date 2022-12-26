Врач предупредила о болезнях у пожилых людей в холода

«Пожилые люди начинают жаловаться на всевозможные симптомы обострения хронических заболеваний. Основная причина таких сезонных обострений – это снижение иммунитета», - объяснила медик РБК Life.

«После 65 лет в иммунной системе человека начинаются изменения, она ослабевает. Из-за сопутствующих хронических заболеваний организм не может справиться с инфекцией, поэтому возникают осложнения. В холодное время года необходимо с особым вниманием подходить к своему здоровью, поддерживать физическую активность, правильно питаться», - рассказала Наталья Шарашкина.

Врач Шаращкина предупредила в интервью о возможных проблемах со здоровьем у пожилых людей в холода.По словам специалиста, среди самых распространенных болезней, обостряющихся в холодный сезон, встречаются циститы, при которых воспаляется мочевой пузырь. В их случае становится трудно терпеть позывы в туалет, внизу живота возникает боль, а также человек страдает от болезненного опорожнения мочевого пузыря. Шарашкина подчеркнула, что для здоровья мочевого пузыря его полезно опорожнять его раз в два или три часа, не терпеть подолгу при желании помочиться, а также пить достаточно воды, пить клюквенный морс. При появлении симптомом цистита нужно обязательно обращаться к врачу.Гериатр добавила, что в пожилом возрасте может нарушаться терморегуляция организма. Это означает, что для пожилых людей зимой повышается риск переохлаждения. Шарашкина объяснила, что отказываться от прогулок на свежем воздухе не стоит, но они не должны быть продолжительными. Также важно, чтобы нательная одежда была выполнена из натуральных материалов.Врач сообщила, что снижение иммунитета происходит после 65 лет. Людям этого возраста нужно особенно внимательно следить за своим здоровьем зимой.Медик порекомендовала употреблять достаточно белка, пить необходимое количество воды. Для профилактики гриппа и ОРВИ важно вакцинироваться, подчеркнула врач.Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах , полезных для восполнения дефицита магния в организме.

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