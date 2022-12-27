Терапевт Георгиева назвала самые опасные для печени алкогольные напитки

«Водка, попадая в организм, вызывает жировое перерождение гепатоцитов – клеток печени», - предупредила терапевт.

«Человек начинает ощущать дискомфорт и боль в правом подреберье, выпирание печени над краем ребер, тошноту. Кожа при этом становится желтушной», - отметила Нэя Георгиева.

«Пиво также негативно влияет на печень. Оно приводит к деформации и гибели клеток и тоже способно спровоцировать алкогольную болезнь печени», - резюмировала специалист.

Врач объяснила в интервью, что самыми опасными для печени алкогольными напитками водка и самогон считаются из-за содержащегося в них чистого этанола.Беседуя с «Лентой.ру», Георгиева добавила, что неблагоприятные процессы в печени под влиянием употребляемого алкоголя могут долго развиваться бессимптомно. При этом у человека может сформироваться алкогольная болезнь печени, при которой орган подвергается ожирению и увеличивается в размере. Признаки этой трансформации проявляются только при значительном разрушении здоровья органа.Терапевт подчеркнула, что длительное употребление спиртных напитков чревато развитием цирроза, означающего необратимое изменение ткани печени, становящейся рубцовой. Печень из-за этого теряет способность нормально функционировать, что может привести к самым мрачным последствиям.Любителям пива врач также посоветовала задуматься о здоровье своей печени – этот напиток для нее отнюдь не безопасен.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач посоветовал для сохранения здоровья печени тщательно контролировать количество углеводных продуктов

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