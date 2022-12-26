Гастроэнтеролог Садыков: что помогает от ожирения печени?

«Повышенное потребление углеводов запускает брожение, брожение дает в итоге токсины, печень перерабатывает эти токсины и увеличивает количество жировых капель», - объяснил медик «Мосленте».

Врач Садыков отметил в интервью, что при повышенном содержании жира в печени диагностируют жировой гепатоз. Развитию этой патологии способствует регулярное поедание больших порций сладкого, а также продуктов, насыщенных быстро усваиваемыми углеводами. Например, изделий из белой пшеничной муки или каш из измельченного зерна.Садыков рассказал, что помогает защитить печень от ожирения. Врач подчеркнул, что для сохранения здорового состояния органа нужно контролировать рацион. При имеющейся проблеме с высоким жиром в печени медик посоветовал отказаться от рафинированных углеводов – фастфуда, сладких напитков, выпечки, десертов.Для профилактики ожирения печени их присутствие в рационе должно быть исключительно минимальным, резюмировал эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом был определен главный разрушитель здоровья среди продуктов.

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