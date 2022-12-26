Гастроэнтеролог Садыков: что помогает от ожирения печени?

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здоровье печени

Гастроэнтеролог Рустем Садыков констатировал, что ожирению печени содействует в первую очередь употребление большого количества простых углеводов.

Врач Садыков отметил в интервью, что при повышенном содержании жира в печени диагностируют жировой гепатоз. Развитию этой патологии способствует регулярное поедание больших порций сладкого, а также продуктов, насыщенных быстро усваиваемыми углеводами. Например, изделий из белой пшеничной муки или каш из измельченного зерна.

«Повышенное потребление углеводов запускает брожение, брожение дает в итоге токсины, печень перерабатывает эти токсины и увеличивает количество жировых капель», - объяснил медик «Мосленте».

Садыков рассказал, что помогает защитить печень от ожирения. Врач подчеркнул, что для сохранения здорового состояния органа нужно контролировать рацион. При имеющейся проблеме с высоким жиром в печени медик посоветовал отказаться от рафинированных углеводов – фастфуда, сладких напитков, выпечки, десертов.

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Для профилактики ожирения печени их присутствие в рационе должно быть исключительно минимальным, резюмировал эксперт.

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Рустем Садыков
Рустем Садыков
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук
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