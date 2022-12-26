Четыре симптома рака поджелудочной становятся заметны после праздничного ужина
Врач предупреждают, что признаки рака поджелудочной железы часто могут совпадать с чувством сытости, которое возникает после праздничного застолья.
Рак поджелудочной железы чаще всего встречается у пожилых людей: до половины новых случаев диагностируется у тех, кому больше 75 лет. Но это не означает, что у более молодых людей этот вид рака развиться не может. К сожалению, может.
Некоторые симптомы рака поджелудочной становятся заметными после праздничного ужина, об этом проинформировало издание The Sun.
Специалисты призвали не игнорировать следующие изменения в состоянии организма.
Вздутие живота. Онкологи из Cancer Research UK напомнили, что сильное вздутие живота может быть одним из признаков этого рака. При проблемах с поджелудочной неминуемо возникают нарушения пищеварения – в частности, становится повышенным газообразование и вздутие живота, а в некоторых случаях происходит скопление жидкости в брюшной полости.
Помимо прочего, вздутие живота может быть признаком рака яичников.
Вот что отмечают врачи:
«Вздутие живота, боли в нем, отсутствие аппетита или быстрое насыщение после еды» более двенадцати раз в месяц могут быть симптомами злокачественного заболевания».
Трепетание в области желудка. Чувство «трепетания» под ребрами после потного праздничного ужина тоже может указывать на рак. В отчетах Британского медицинского журнала говорится о пациентах, испытывающих «боль» и чувство «порхания» в области желудка, незадолго до того, когда у них выявляли рак поджелудочной железы.
Бульканье в желудке. Возможно, оно связано с мальабсорбцией пищи из-за недостаточного количества ферментов поджелудочной железы.
Проблемы с пищеварением. Что может оказаться симптомом рака, заметным после праздничного ужина: ощущение крайне сильной переполненности в животе, расстройство желудка, тошнота.
Все эти симптомы требуют обследования.
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