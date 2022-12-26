Четыре симптома рака поджелудочной становятся заметны после праздничного ужина

«Вздутие живота, боли в нем, отсутствие аппетита или быстрое насыщение после еды» более двенадцати раз в месяц могут быть симптомами злокачественного заболевания».

Рак поджелудочной железы чаще всего встречается у пожилых людей: до половины новых случаев диагностируется у тех, кому больше 75 лет. Но это не означает, что у более молодых людей этот вид рака развиться не может. К сожалению, может.Некоторые симптомы рака поджелудочной становятся заметными после праздничного ужина, об этом проинформировало издание The Sun.Специалисты призвали не игнорировать следующие изменения в состоянии организма.Онкологи из Cancer Research UK напомнили, что сильное вздутие живота может быть одним из признаков этого рака. При проблемах с поджелудочной неминуемо возникают нарушения пищеварения – в частности, становится повышенным газообразование и вздутие живота, а в некоторых случаях происходит скопление жидкости в брюшной полости.Помимо прочего, вздутие живота может быть признаком рака яичников.Вот что отмечают врачи:Чувство «трепетания» под ребрами после потного праздничного ужина тоже может указывать на рак. В отчетах Британского медицинского журнала говорится о пациентах, испытывающих «боль» и чувство «порхания» в области желудка, незадолго до того, когда у них выявляли рак поджелудочной железы.Возможно, оно связано с мальабсорбцией пищи из-за недостаточного количества ферментов поджелудочной железы.Что может оказаться симптомом рака, заметным после праздничного ужина: ощущение крайне сильной переполненности в животе, расстройство желудка, тошнота.Все эти симптомы требуют обследования.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают мужчинам улучшать потенцию.

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