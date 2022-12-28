Врач Мясников: принимать парацетамол в новогоднюю ночь опасно

«Парацетамол в сочетании со спиртными напитками может оказывать сильное токсическое воздействие на печень, вплоть до отказа этого органа», - заявил Александр Мясников.

Врач Мясников объяснил, почему использование парацетамола в новогоднюю ночь может быть опасным для человека. Специалист констатировал, что данное лекарство, популярное у россиян как средство от боли и жара, нельзя совмещать с алкоголем – последствием этого может стать тяжелое поражение печени.Ранее доктор Мясников делился мнением об опасности использования нитроглицерина. Это лекарство часто применяется в обстоятельствах возникшего у человека сердечного приступа. Медик рассказал, что если дать нитроглицерин пострадавшему, который находится в обморочном состоянии, это может спровоцировать резкое снижение артериального давления с последующим инсультом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в новогодние дни можно пострадать от синдрома «праздничного сердца»

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