5 ранних симптомов болезни Альцгеймера, которые нельзя игнорировать

Проблемы в планировании или решении проблем

"Болезнь Альцгеймера также может вызвать проблемы с концентрацией внимания, что может означать, что вам нужно гораздо больше времени, чтобы делать привычные вещи. Одним из типичных признаков в этой категории являются «случайные ошибки» при управлении финансами или счетами за домашнее хозяйство", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Трудности с выполнением знакомых задач

Путаница со временем или местом

"Однако люди с болезнью Альцгеймера теряют счет не только дат, но и времен года. Пациенты могут даже забыть, где они находятся и как они сюда попали".

Проблемы со словами в устной или письменной речи

"Иногда пациенты останавливаются посреди разговора и не знают, как продолжить, или могут повторить то, что уже сказали".

Потеря вещей

Возможность быстро определить предупреждающие знаки может выиграть драгоценное время, чтобы вмешаться, пока не стало слишком поздно. Вот 5 «ранних» признаков, которые нельзя игнорировать.Существует пять предупреждающих знаков, которые могут стать тревожными звоночками.Независимо от того, пытаетесь ли вы следовать семейному рецепту или следить за ежемесячными счетами, некоторым пациентам с деменцией трудно следовать плану или работать с цифрами.Подобно борьбе за следование семейному рецепту, вещи, которые вы делали сотни раз, могут внезапно стать чуждыми. Люди с болезнью Альцгеймера часто с трудом выполняют простые повседневные задачи , начиная от поездки в знакомое место и заканчивая записью любимого телешоу.Когда вы в отпуске или отдыхаете от работы, легко забыть, какой сегодня день, и позволить времени пройти незаметно.Если вы продолжаете обнаруживать, что не можете подписаться на беседу или присоединиться к ней, это может быть тревожным сигналом.Кроме того, у них могут возникнуть проблемы со словарным запасом, проблемы с называнием знакомого предмета или начало использования неправильных названий.Всегда ищете свой телефон и ключи? Класть вещи в необычные места или терять предметы — еще один «ранний» признак болезни Альцгеймера. Что еще хуже, пациенты часто обнаруживают, что они не могут повторить свои шаги, чтобы снова найти неуместные предметы.Ранее МедикФорум писал о специях для здоровья печени.

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