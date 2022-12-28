Специи, которые могут улучшать здоровье печени

Печень является важнейшим органом тела. Он выполняет множество функций: выводит токсины из крови, метаболизирует алкоголь, превращает лактат в энергию, активирует ферменты. Кроме того, она регулирует содержание жиров, белков и углеводов в крови, производит и выделяет желчь, а также хранит необходимые витамины, минералы и гликоген. Если печень перестанет нормально функционировать, функции тела нарушатся вплоть до остановки.Чтоб сохранить печень здоровой, важно правильно, сбалансированно питаться. Некоторые специи поддерживают уникальную функцию печени, заключающуюся в самоочищении.По данным Journal of Pharmacy and Bioalied Sciences, экстракт кориандра содержит большое количество антиоксидантных соединений, которые защищают печень от повреждающего действия четыреххлористого углерода, обычного промышленного химиката и известного канцерогена.Эта острая и слегка горьковатая специя помогает пищеварительной системе, улучшает работу печени и способствует усвоению других продуктов. Тмин содержит витамины, минералы и железо, а также обладает антиоксидантными, антисептическими, противогрибковыми и противовоспалительными свойствами.Специя помогает печени бороться с повреждениями, регенерирует здоровые клетки печени, стимулирует выработку желчи.Это самая дорогая специя в мире. Обладает антивозрастными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Настой шафрана увеличивает ферменты печени и помогает в процессе детоксикации. Наряду с куркумой обладает антиканцерогенными свойствами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые продукты защищают организм от последствий приема антибиотиков.

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