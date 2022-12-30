Терапевт Ярцева: когда нельзя измерять артериальное давление?
Врач Ирина Ярцева: измерять давление человеку следует только в том случае, если он спокоен и не испытывает сильной усталости.
Ярцева рассказала в интервью о «главной ошибке» при измерении артериального давления.
«Измерять давление после физической нагрузки или эмоционального разговора не нужно, это является главной ошибкой», - сообщила медик, беседуя с «Москвой 24».
Поясняя, почему нельзя измерять давление в этих обстоятельствах, специалист отметила: оно в любом случае будет более высоким из-за испытываемо нагрузки.
«Перед тем как измерять давление, нужно успокоиться или отдохнуть», - добавила Ярцева.
Тем, кто пользуется электронным тонометром, врач порекомендовала измерить давление трижды – его реальное состояние будет отображать среднее значение. Кроме того, при измерении АД манжету нужно поочередно надевать на правую и левую руку. По словам медика, измеряя давление электронным прибором, не нужно реагировать на его первый показатель, поскольку тонометр не сразу «улавливает» правильное значение.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, полено ли пить кофе при повышенном давлении.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ирина Ярцева
Здоровье
врач-терапевт, иммунолог
Оставить комментарий