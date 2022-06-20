Врач Ярцева: почему нужно обратиться за помощью, если пожелтели глазные яблоки

«Подобное явление наблюдается при гепатитах, болезни печени и распаде эритроцитов, причем когда заболевание прогрессирует. Именно поэтому не нужно ждать, обратиться к врачу следует как можно более оперативно», - сказала терапевт Ярцева.

«Единственный способ избежать фатальных последствий для организма – ответственно относиться к своей гигиене», - подчеркнула терапевт.