"Синдром сухого глаза" приводит к потери зрения

"Исследование показало, что очень сухие глаза могут изменить способ заживления защитной роговицы после травмы. Когда глаза не могут адекватно смазываться естественными слезами, это вызывает значительный дискомфорт", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Ощущение покалывания, жжения или царапанья в глазах

Вязкая слизь в глазах или вокруг них

Чувствительность к свету

Покраснение глаз

"Без адекватных слез глаза подвергаются риску заражения инфекцией, которая может привести к серьезному воспалению, если его не лечить. Деятельность, требующая длительного нахождения перед экраном, может привести к перенапряжению глаз и их сухости".

Синдром сухого глаза — это повсеместно распространенное состояние, вызванное снижением выработки слез, которые увлажняют глаза. Если лечение откладывается, это может привести к необратимому повреждению поверхности роговицы, что способствует ухудшению зрения. В конце концов, человек может страдать от необратимой потери зрения или слепоты, предупреждает исследование.Последнее исследование предупредило, что люди с очень сухими глазами могут подвергаться повышенному риску потери зрения.Точно так же хроническое воздействие определенных сред, таких как самолеты и помещения с кондиционерами, может ухудшить зрение.Это состояние обычно лечится обычными глазными каплями, но исследование на мышах показало, что белки, вырабатываемые стволовыми клетками, помогают регенерировать защитную роговицу глаз, что может проложить путь для более эффективных методов лечения.Ранее МедикФорум писал о том, как избавиться от жира на животе.

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