Диетолог дала 4 совета по избавлению от жира на животе

Избегайте фаст-фуд и сахар

«Рафинированные углеводы и сахара в значительной степени способствуют накоплению жира. Во-первых, постарайтесь сократить количество свободного сахара; содержится в тортах, сладостях, печенье, шоколаде, безалкогольных напитках, сухих завтраках, йогуртах. Старайтесь употреблять менее 30 граммов свободного сахара в день», - говорит врач-диетолог Василиса Понаморева специально для МедикФорум.

Делайте хорошие обмены едой

Откажитесь от алкоголя

"Алкоголь заставляет вас набирать вес в районе живота, даже если вы этого не осознаете. Так легко проглотить сотни, даже тысячи жидких калорий".

Практикуйте интенсивные тренировки

«Это также помогает повысить чувствительность к инсулину. HIIT включает в себя короткие серии интенсивных упражнений, чередующихся с периодами восстановления низкой интенсивности».

В отличие от подкожного жира, висцеральный жир расположен глубоко внутри живота. Определенное количество необходимо организму, поскольку оно защищает и изолирует ваши органы. Тем не менее, слишком много было связано с серьезными заболеваниями, включая диабет 2 типа и болезни сердца.Победите голод и уменьшите выбросы инсулина с помощью здорового выбора белка. Избегайте жирных гамбургеров, бекона и обработанных колбас в пользу рыбы, нежирного мяса, такого как индейка или курица, бобов и яиц.Потеря висцерального жира достигается за счет сочетания здоровой пищи и хорошей физической формы. Исследования показали, что высокоинтенсивные интервальные тренировки (также известные как HIIT) являются лучшим методом для сжигания висцерального жира.Ранее МедикФорум писал о вреде соли для гипертоников.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.