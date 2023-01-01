Диетолог дала 4 совета по избавлению от жира на животе

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Диетолог дала 4 совета по избавлению от жира на животе


Она порекомендовала некоторые замены продуктов питания, которые могут помочь сжечь жир на животе.


В отличие от подкожного жира, висцеральный жир расположен глубоко внутри живота. Определенное количество необходимо организму, поскольку оно защищает и изолирует ваши органы. Тем не менее, слишком много было связано с серьезными заболеваниями, включая диабет 2 типа и болезни сердца.

Избегайте фаст-фуд и сахар


«Рафинированные углеводы и сахара в значительной степени способствуют накоплению жира. Во-первых, постарайтесь сократить количество свободного сахара; содержится в тортах, сладостях, печенье, шоколаде, безалкогольных напитках, сухих завтраках, йогуртах. Старайтесь употреблять менее 30 граммов свободного сахара в день», - говорит врач-диетолог Василиса Понаморева специально для МедикФорум.


Избыток висцерального жира ведет к болезням сердца и диабету второго типа


Делайте хорошие обмены едой


Победите голод и уменьшите выбросы инсулина с помощью здорового выбора белка. Избегайте жирных гамбургеров, бекона и обработанных колбас в пользу рыбы, нежирного мяса, такого как индейка или курица, бобов и яиц.


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Откажитесь от алкоголя


"Алкоголь заставляет вас набирать вес в районе живота, даже если вы этого не осознаете. Так легко проглотить сотни, даже тысячи жидких калорий".

Практикуйте интенсивные тренировки


Потеря висцерального жира достигается за счет сочетания здоровой пищи и хорошей физической формы. Исследования показали, что высокоинтенсивные интервальные тренировки (также известные как HIIT) являются лучшим методом для сжигания висцерального жира. 

«Это также помогает повысить чувствительность к инсулину. HIIT включает в себя короткие серии интенсивных упражнений, чередующихся с периодами восстановления низкой интенсивности».


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