Почему не рекомендуется оставлять на ночь телефон под подушкой
Опасность такой привычки объяснил представляющий Роспотребнадзор Андрей Гуськов.
Гуськов констатировал: держать ночью телефон под подушкой не рекомендуется, это потенциально небезопасно.
«Излучаемое смартфоном электромагнитное поле может оказывать воздействие на мозг человека», - сказал он в комментарии РИА новости.
Эксперт подчеркнул, что излучение электромагнитного поля радиочастотного диапазона исходит от каждого мобильного телефона во время работы. В свою очередь, головной мозг – это чувствительный орган, и он может быть восприимчивым к действию электромагнитного излучения.
Андрей Гуськов заявил, что мобильный телефон не следует держать ночью ни под подушкой, ни в любом другом месте по соседству с головой.
«Следует отложить телефон на некотором удалении от спального места, например на стол или стеллаж», - поделился эксперт советом.
Еще один совет специалиста: перед сном нужно выключать в телефоне режим полета, при котором не работает модуль, принимающий сигнал сотовой сети. Также следует отключать Bluetooth и Wi-Fi.
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Андрей Гуськов
Здоровье
заместитель начальника управления санитарного благополучия населения Роспотребнадзора
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