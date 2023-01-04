Почему не рекомендуется оставлять на ночь телефон под подушкой

«Излучаемое смартфоном электромагнитное поле может оказывать воздействие на мозг человека», - сказал он в комментарии РИА новости.

«Следует отложить телефон на некотором удалении от спального места, например на стол или стеллаж», - поделился эксперт советом.

Гуськов констатировал: держать ночью телефон под подушкой не рекомендуется, это потенциально небезопасно.Эксперт подчеркнул, что излучение электромагнитного поля радиочастотного диапазона исходит от каждого мобильного телефона во время работы. В свою очередь, головной мозг – это чувствительный орган, и он может быть восприимчивым к действию электромагнитного излучения.Андрей Гуськов заявил, что мобильный телефон не следует держать ночью ни под подушкой, ни в любом другом месте по соседству с головой.Еще один совет специалиста: перед сном нужно выключать в телефоне режим полета, при котором не работает модуль, принимающий сигнал сотовой сети. Также следует отключать Bluetooth и Wi-Fi.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как оказать первую помощь при ожоге.

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