Медик рассказал, как оказать первую помощь при ожоге

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огонь

Случаи ожогов в праздничные дни резко учащаются, заявил врач, представитель Минздрава Леонид Дежурный.

Врач Дежурный сообщил, что пациентами травматологов в период праздников становятся люди, поучающие ожоги различной степени тяжести.

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«Ожоги могут возникать под прямым воздействием на кожу пламени, пара, горячих предметов (такие ожоги называются термическими)», - слова врача привел официальный Telegram-канал Минздрава РФ.

Дежурный рассказал, как оказать первую помощь при ожоге.
  • Обожженный участок тела нужно поместить под струю холодной воды, держать около 20 минут.
  • Если вода отсутствует, к пострадавшему месту нужно приложить лед, поместив его на слой ткани.
Медик отметил, что, прибегнув к этим мерам, можно добиться ослабления боли, сокращения отека, а также уменьшения площади и глубины ожога. При появлении ожоговых пузырей вскрывать их не нужно – так же, как не нужно обрабатывать пораженную поверхность разными составами из подручных средств.

Лишь каждый пятый в состоянии оказать первую медицинскую помощь


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников назвал горячий картофель антипохмельным блюдом.

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Леонид Дежурный
Леонид Дежурный
Здоровье
главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России
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