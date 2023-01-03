Медик рассказал, как оказать первую помощь при ожоге
Случаи ожогов в праздничные дни резко учащаются, заявил врач, представитель Минздрава Леонид Дежурный.
Врач Дежурный сообщил, что пациентами травматологов в период праздников становятся люди, поучающие ожоги различной степени тяжести.
«Ожоги могут возникать под прямым воздействием на кожу пламени, пара, горячих предметов (такие ожоги называются термическими)», - слова врача привел официальный Telegram-канал Минздрава РФ.
Дежурный рассказал, как оказать первую помощь при ожоге.
- Обожженный участок тела нужно поместить под струю холодной воды, держать около 20 минут.
- Если вода отсутствует, к пострадавшему месту нужно приложить лед, поместив его на слой ткани.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников назвал горячий картофель антипохмельным блюдом.
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Леонид Дежурный
Здоровье
главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России
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