Медик рассказал, как оказать первую помощь при ожоге

«Ожоги могут возникать под прямым воздействием на кожу пламени, пара, горячих предметов (такие ожоги называются термическими)», - слова врача привел официальный Telegram-канал Минздрава РФ.

Обожженный участок тела нужно поместить под струю холодной воды, держать около 20 минут.

Если вода отсутствует, к пострадавшему месту нужно приложить лед, поместив его на слой ткани.

Врач Дежурный сообщил, что пациентами травматологов в период праздников становятся люди, поучающие ожоги различной степени тяжести.Дежурный рассказал, как оказать первую помощь при ожоге.Медик отметил, что, прибегнув к этим мерам, можно добиться ослабления боли, сокращения отека, а также уменьшения площади и глубины ожога. При появлении ожоговых пузырей вскрывать их не нужно – так же, как не нужно обрабатывать пораженную поверхность разными составами из подручных средств.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников назвал горячий картофель антипохмельным блюдом.

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