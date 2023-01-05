Эндокринолог Майоров: диабет может возникать и без сладкого

«Если худой человек будет есть много сахара, то у него шансы заболеть диабетом будут не выше, чем у тех, кто питается правильно», - сказал специалист, беседуя с РИА Новости.

«Если люди едят много сладкого, то высока вероятность, что они будут иметь избыточную массу тела или ожирение, а через это уже у них реализуется диабет второго типа», - отметил эндокринолог.

В интервью доктора медицинских наук Александра Майорова прозвучало утверждение о том, что к заболеванию диабетом (в частности, диабетом 2 типа) ведет, прежде всего, избыток жировой массы в теле.Майоров отметил, что мнение о возникновении диабета как последствия привычки есть сладкое является известным мифом. Его закреплению поспособствовало то, что люди, которые охотно едят сласти, часто бывают подвержены ожирению.Врач добавил, что даже при отказе от сладкого диабет этого типа может развиться в случае ежедневного употребления большого количества калорий – например, в виде хлеба или колбасы. Майоров подчеркнул, что снижение веса является эффективным способом предотвратить возникновение диабета 2 типа, которым больны 97 процентов всех диабетиков.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие добавки к кофе являются вредными для здоровья.

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