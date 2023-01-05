Эндокринолог Майоров: диабет может возникать и без сладкого

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сладкий пирог

Если человек обходится без сладкого, он тоже может болеть диабетом – сладости напрямую не влияют на его возникновение, заявил эндокринолог Александр Майоров.

В интервью доктора медицинских наук Александра Майорова прозвучало утверждение о том, что к заболеванию диабетом (в частности, диабетом 2 типа) ведет, прежде всего, избыток жировой массы в теле.

«Если худой человек будет есть много сахара, то у него шансы заболеть диабетом будут не выше, чем у тех, кто питается правильно», - сказал специалист, беседуя с РИА Новости.

Майоров отметил, что мнение о возникновении диабета как последствия привычки есть сладкое является известным мифом. Его закреплению поспособствовало то, что люди, которые охотно едят сласти, часто бывают подвержены ожирению.

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«Если люди едят много сладкого, то высока вероятность, что они будут иметь избыточную массу тела или ожирение, а через это уже у них реализуется диабет второго типа», - отметил эндокринолог.

Врач добавил, что даже при отказе от сладкого диабет этого типа может развиться в случае ежедневного употребления большого количества калорий – например, в виде хлеба или колбасы. Майоров подчеркнул, что снижение веса является эффективным способом предотвратить возникновение диабета 2 типа, которым больны 97 процентов всех диабетиков.

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Александр Майоров
Александр Майоров
Здоровье
заведующий отделом прогнозирования и инноваций диабета Института диабета «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, доктор медицинских наук
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