Диабет возникает не только у тех, кто есть много сладкого: объясняет врач
Врач Алексей Жито объяснил в интервью, как может возникать сахарный диабет, и подчеркнул, что заболевание может появиться не только у любителей сладкого.
В последние годы число людей, больных сахарным диабетом, существенно возросло, и многие убеждены, что стать диабетиком рискуют, в первую очередь те, кто употребляет сладкое. Но считать, что сахарный диабет – это удел исключительно сладкоежек, ошибочно. На такое заблуждение указал врач Алексей Жито, который добавил, что люди часто не подозревают, что съедают много сахара, даже если в их рационе отсутствуют очевидные сласти в виде конфет, шоколадок или выпечки.
«Сахар необязательно встречается только в сладких продуктах, его можно найти в соках и готовой еде по типу сосисок, сарделек, колбас, полуфабрикатов, замороженных блюд. Сахар в этих продуктах – скрытый», - заметил медик.
Алексей Жито констатировал, что регулярное употребление продуктов, содержащих скрытый сахар, способствует возникновению диабета даже в молодом возрасте.
Врач объяснил: когда в организм поступает сахар, он выделяет гормон инсулин, который словно ключ «открывает» клетки, обеспечивая поступление в них сахара. Однако, когда сахар поступает в большом количестве и в ответ производится много инсулина, клетки теряют чувствительность к нему – развивается инсулинорезистентность. Она означает, что сахар больше не поступает адекватно в клетки и не перерабатывается ими для производства энергии. Таким образом, содержание сахара в теле растет, возникает сначала предиабет, затем диабет.
Жито добавил, что диабет развивается не только у тех, кто имеет лишний вес, хотя полнота и данное заболевание действительно часто сосуществуют. Врач рассказал, что значение имеет не столько излишек жировой массы в теле, сколько то, как соотносятся жир и мышцы.
«В случае, когда жира в организме больше, чем мышц – инсулинорезистентность повышается, даже если жира в целом не очень много. Мышечная ткань является адсорбентом сахара, и если мышцы развиты, он быстро уходит», - проинформировал специалист.
Не стоит забывать и о том, что диабет относится к наследственным болезням. Имея родителя-диабетика, однажды можно услышать диагноз об этом заболевании и в свой адрес.
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Алексей Жито
Здоровье
врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук
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