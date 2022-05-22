Диабет возникает не только у тех, кто есть много сладкого: объясняет врач

«Сахар необязательно встречается только в сладких продуктах, его можно найти в соках и готовой еде по типу сосисок, сарделек, колбас, полуфабрикатов, замороженных блюд. Сахар в этих продуктах – скрытый», - заметил медик.

«В случае, когда жира в организме больше, чем мышц – инсулинорезистентность повышается, даже если жира в целом не очень много. Мышечная ткань является адсорбентом сахара, и если мышцы развиты, он быстро уходит», - проинформировал специалист.