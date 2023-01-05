Как понять, что возникло опасное пищевое отравление

Отравление может быть следствием съеденной пищи, зараженной патогенными микроорганизмами. Если их концентрация не слишком высока, иммунитет может справиться с паразитами. Люди с ослабленной иммунной системой и те, у кого имеются хронические заболевания, чаще сталкиваются с пищевыми отравлениями.Если после приема пищи возникают диарея или рвота, то первое, что можно сделать, это выпить много жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание.Диарея, боль в желудке или спазмы, тошнота, рвота и лихорадка являются его наиболее распространенными симптомами. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от тяжести инфекции, проинформировал The Health Site. Специалисты издания констатировали, что обычно люди выздоравливают в течение нескольких дней, но иногда пищевые инфекции вызывают опасные состояния.Пищевое отравление может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Тяжелые инфекции пищевого происхождения могут дать толчок к развитию менингита, повреждению почек, гемолитико-уремического синдрома, который может привести к почечной недостаточности, артриту, повреждению головного мозга и нервов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему после обильного застолья не следует голодать или придерживаться жесткой диеты.

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