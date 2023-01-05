Как понять, что возникло опасное пищевое отравление
Если вы проснулись с болью и спазмами в желудке после застолья или ужина с гостями, вероятной причиной этого может быть пищевое отравление.
Отравление может быть следствием съеденной пищи, зараженной патогенными микроорганизмами. Если их концентрация не слишком высока, иммунитет может справиться с паразитами. Люди с ослабленной иммунной системой и те, у кого имеются хронические заболевания, чаще сталкиваются с пищевыми отравлениями.
Как себе помочь. Если после приема пищи возникают диарея или рвота, то первое, что можно сделать, это выпить много жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание.
Как понять, что возникло опасное пищевое отравление. Диарея, боль в желудке или спазмы, тошнота, рвота и лихорадка являются его наиболее распространенными симптомами. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от тяжести инфекции, проинформировал The Health Site. Специалисты издания констатировали, что обычно люди выздоравливают в течение нескольких дней, но иногда пищевые инфекции вызывают опасные состояния.
Вот симптомы опасного пищевого отравления, при которых нужно как можно скорее обратиться к врачу. диарея, которая продолжается более 3 дней, диарея с кровью, высокая температура, частая рвота и признаки обезвоживания (сухость во рту и горле, чувство головокружения, скудное мочеиспускание).
В чем опасность. Пищевое отравление может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Тяжелые инфекции пищевого происхождения могут дать толчок к развитию менингита, повреждению почек, гемолитико-уремического синдрома, который может привести к почечной недостаточности, артриту, повреждению головного мозга и нервов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему после обильного застолья не следует голодать или придерживаться жесткой диеты.
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