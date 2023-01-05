Диетолог Мещерякова: голодать после обильного застолья небезопасно

«Ни в коем случае нельзя садиться на жесткие диеты после новогоднего застолья», - подчеркнула медик, беседуя с РИА Новости.

«В меню в этом случае должны быть легкие овощные супы, соки, а также фруктово-овощные и зеленые салаты. Любые жирные мясные продукты и полуфабрикаты, в том числе все виды колбас, а также мучные сладкие изделия, алкоголь стоит ограничить или исключить», - сказала об этом эксперт.

Попытки «компенсировать» лишние калории, употребляемые во время обильных застолий в новогодние выходные, какой-нибудь полуголодной диетой небезопасны для организма, заявила диетолог Мещерякова в интервью.Диетолог констатировала, что резкий переход к голоданию или очень низкокалорийному рациону после обильных приемов пищи является «самым вредным для здоровья» решением. По словам Мещеряковой, значительное количество еды и напитков становится стрессом для организма, но противоположный режим, когда человек начинает голодать, вгоняет его в еще больший стресс.Врач уточнила, что в случае стресса организму нужно помогать преодолевать опасное для него состояние и возвращаться к норме. После обильного застолья и переедания диетолог посоветовала практиковать один-два разгрузочных дня.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что болеть диабетом могут и те люди, которые обходятся без сладкого.

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