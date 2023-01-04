Эпидемиолог Гинцбург: в России начнет доминировать вариант гриппа B

«На смену гриппу А приходит грипп В, он тоже очень тяжелый… Сейчас его какое-то количество уже циркулирует, один другой вытесняет», - отметил Гинцбург, беседуя с ТАСС.

Как известно, массовую заболеваемость в текущем сезоне в России вызвал вариант гриппа A, так называемый свиной грипп. Эпидемиолог Гинцбург заявил в интервью, что на смену ему приходит вариант гриппа B. По прогнозу ученого, последний вскоре начнет доминировать.Ученый констатировал, что в отличие от варианта A вариант В не вызывает пандемии. До этого Гинцбург высказывался о том, что период новогодних каникул можно использовать для вакцинации от гриппа.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что иммунологом Николаем Крючковым текущий сезон гриппа был назван эпидемическим, из числа происходящих один раз в 5-6 лет. Также специалист поделился прогнозом о том времени, когда эпидемия гриппа в России закончится.

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