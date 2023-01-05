Вирусолог Волчков: поражение ЦНС при гриппе может означать риск смерти

«В случае поражения вирусом гриппа центральной нервной системы пациента, скорее всего, спасти не удастся», - отметил вирусолог, беседуя с Ura.ru.

«Если вирус гриппа дошел до ЦНС, значит, человеку совсем плохо и он, скорее всего, не жилец», - констатировал врач-вирусолог.

Волчков рассказал в интервью о риске смерти, возникающем из-за неврологических осложнений гриппа.Павел Волчков добавил: поражение центральной нервной системы при гриппе означает, что инфекция затронула многие органы и ткани тела. ЦНС является последним органом, который подвергается воспалению в случае инфекции. Если такое воспаление возникает, значит, вирусом оказался преодолен гематоэнцефалический барьер – это обычно происходит в обстоятельствах очень тяжелого заболевания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в России начнет распространяться вариант гриппа B

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