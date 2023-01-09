У 35-летнего мужчины выявили анемию из-за «тяги» к определенным продуктам и запахам

"У пациентов возникает специфическая тяга к определенным запахам. Согласно отчету, эти запахи в основном включали запахи резиновых шин, бензина, сосен и затхлые запахи подвала. Эти симптомы сродни пикацизму, состоянию, характеризующемуся сильной тягой к несъедобным продуктам. Пикацизм с годами стал широко признанным симптомом дефицита железа, хотя его патофизиология остается в некоторой степени неизвестной", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«У него развилась легкая непереносимость физических упражнений, и он начал замечать склонность к необычным запахам, в том числе к бензину и пыли, что потребовало обследования».

При отсутствии лечения это состояние может привести к анемии, усталости и другим серьезным осложнениям со здоровьем.Однако диагностика этого состояния может представлять серьезные трудности, поскольку подавляющее большинство симптомов неспецифичны. Некоторые отчеты предполагают, что среди некоторых определенных симптомов железодефицитной анемии может быть тяга к определенным запахам и продуктам.Дефицит железа и недоедание являются двумя наиболее распространенными причинами пикацизма, за которыми следует беременность. Обычно это признак того, что организм пытается исправить «значительный» дефицит питательных веществ, который можно устранить с помощью определенных лекарств или витаминов.В медицинской литературе был описан случай 35-летнего мужчины, у которого развился тяжелый дефицит железа после нескольких лет приема ингибиторов протонной помпы (ИПП).Мужчина с эссенциальной гипертензией и ГЭРБ в анамнезе принимал омепразол по 40 мг ежедневно в течение трех лет для купирования симптомов рефлюкса.Согласно отчету, «тяга к запахам» разбавителя краски развилась после более чем двух лет использования. Помимо постоянной тяги к запахам, у пациента также появилось сильное желание есть соленую пищу.Необходимы дополнительные исследования для выяснения патофизиологии тяги к обонянию при дефиците железа, данные могут помочь в диагностике и лечении дефицита железа.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые приводят к депрессии.

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