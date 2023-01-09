У 35-летнего мужчины выявили анемию из-за «тяги» к определенным продуктам и запахам
Понимание широты симптомов дефицита железа имеет решающее значение для постановки своевременного диагноза.
При отсутствии лечения это состояние может привести к анемии, усталости и другим серьезным осложнениям со здоровьем.
Однако диагностика этого состояния может представлять серьезные трудности, поскольку подавляющее большинство симптомов неспецифичны. Некоторые отчеты предполагают, что среди некоторых определенных симптомов железодефицитной анемии может быть тяга к определенным запахам и продуктам.
"У пациентов возникает специфическая тяга к определенным запахам. Согласно отчету, эти запахи в основном включали запахи резиновых шин, бензина, сосен и затхлые запахи подвала. Эти симптомы сродни пикацизму, состоянию, характеризующемуся сильной тягой к несъедобным продуктам. Пикацизм с годами стал широко признанным симптомом дефицита железа, хотя его патофизиология остается в некоторой степени неизвестной", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Дефицит железа и недоедание являются двумя наиболее распространенными причинами пикацизма, за которыми следует беременность. Обычно это признак того, что организм пытается исправить «значительный» дефицит питательных веществ, который можно устранить с помощью определенных лекарств или витаминов.
В медицинской литературе был описан случай 35-летнего мужчины, у которого развился тяжелый дефицит железа после нескольких лет приема ингибиторов протонной помпы (ИПП).
Мужчина с эссенциальной гипертензией и ГЭРБ в анамнезе принимал омепразол по 40 мг ежедневно в течение трех лет для купирования симптомов рефлюкса.
«У него развилась легкая непереносимость физических упражнений, и он начал замечать склонность к необычным запахам, в том числе к бензину и пыли, что потребовало обследования».
Согласно отчету, «тяга к запахам» разбавителя краски развилась после более чем двух лет использования. Помимо постоянной тяги к запахам, у пациента также появилось сильное желание есть соленую пищу.
Необходимы дополнительные исследования для выяснения патофизиологии тяги к обонянию при дефиците железа, данные могут помочь в диагностике и лечении дефицита железа.
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