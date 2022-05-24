Тяга к определенным продуктам может быть признаком дефицита В12 - врач Андреева
Крайне важно вовремя обнаружить дефицит B12, чтобы иметь возможность начать лечение. В противном случае вы рискуете получить «необратимый» ущерб. Помимо традиционных симптомов, связанных с этим состоянием, ваш выбор продуктов питания также может содержать подсказки.
Желание какой-то определенной пищи может быть совершенно нормальным явлением, однако врач-терапевт Ирина Андреева объяснила специально для МедикФорум, что тяга к определенным продуктам может указывать на более серьезную проблему.
«Когда у вас мало витамина B12, у вас дефицит железа. Наши тела жаждут питательных веществ, которых нам не хватает, чтобы мы знали, что нам нужно больше этого вещества для оптимального функционирования организма. Наша ось кишечник-мозг контролирует это, при этом наш кишечник и мозг общаются с помощью сложных сигналов, которые сообщают о здоровье обеих систем».
Это может заставить ваше тело хотеть определенных продуктов.
«Ваше тело может жаждать продуктов с высоким содержанием железа, таких как молоко, лосось, яичные желтки, тунец, курица и другое мясо. Все это хорошие источники витамина B12, поэтому, если ваше тело жаждет их, прислушайтесь к нему».
Однако, если вы придерживаетесь растительной диеты, вы не сможете пополнить свой уровень с помощью этих вариантов.
Есть некоторые продукты, которые по-прежнему содержат витамин B12. Источники включают дрожжевой экстракт, обогащенные сухие завтраки и соевые продукты. Хотя тяга к еде может сигнализировать о «скрытом» дефиците, существуют также симптомы, которые необходимо обнаружить.
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