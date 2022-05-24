Тяга к определенным продуктам может быть признаком дефицита В12 - врач Андреева

«Когда у вас мало витамина B12, у вас дефицит железа. Наши тела жаждут питательных веществ, которых нам не хватает, чтобы мы знали, что нам нужно больше этого вещества для оптимального функционирования организма. Наша ось кишечник-мозг контролирует это, при этом наш кишечник и мозг общаются с помощью сложных сигналов, которые сообщают о здоровье обеих систем».

«Ваше тело может жаждать продуктов с высоким содержанием железа, таких как молоко, лосось, яичные желтки, тунец, курица и другое мясо. Все это хорошие источники витамина B12, поэтому, если ваше тело жаждет их, прислушайтесь к нему».