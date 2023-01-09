Врач Ильин: злоупотребление сладким связано с развитием женской онкологии

«Внешние управляемые факторы – это, в первую очередь, вредные привычки: курение, злоупотребление жирной, жареной, копченой пищей и сладостями. Кроме того, сюда же можно отнести малоподвижный образ жизни, курение, работу на вредном производстве, длительное пребывание под открытым солнцем без защиты, а также беспорядочную половую жизнь», - перечислил врач порталу Газета.ру.

В интервью врача-онколога Антона Ильина о причинах онкологических болезней у женщин прозвучало мнение о том, что человек вполне способен контролировать многие причины рака. Специалист отметил, что существуют внешние факторы, делающие риск онкологии особенно значительным. Все они в разной степени сопряжены с вредными привычками. Контролировать данные факторы - значит, контролировать свой образ жизни, не допуская опасных пристрастий, рассказал онколог.По словам Ильина, одним из обстоятельств, способствующих развитию женской онкологии, является злоупотребление сладким.Также, добавил Ильин, возникновение рака у женщин бывает связано с наличием определенных болезней – сахарного диабета, гипертонии, ожирения. Крое того, появлению опухолей может поспособствовать прием гормональных средств, осуществляемый не по назначению врача, без консультации й с ним.Рано начавшиеся месячные и позднее время наступления менопаузы у женщин – это тоже факторы риска, сказал онколог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что разрушительно действует на женскую психику.

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