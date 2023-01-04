Специалисты рассказали, что разрушает женскую психику

В журнале Psychological Bulletin научные специалисты констатировали, что до начала полового созревания мальчики и девочки имеют одинаковые показатели депрессии, а после этого уровень депрессии у девочек удваивается. По словам ученых, у женщин психика подвергается более сильному влиянию гормональных колебаний. У мужчин уровень основного полового гормона тестостерона не сильно меняется в течение жизни – после полового созревания он остается примерно одинаковым, лишь постепенно снижаясь, начиная с 40 лет. Что касается женщин, в их организме происходят резкие колебания половых гормонов эстрогена и прогестерона. В частности, нехватка эстрогена негативно влияет на работу женского мозга, поскольку у женщин он помогает вырабатывать химические вещества для хорошего самочувствия, такие как серотонин. До 20 процентов женщин в период менопаузы сообщают о приступах депрессии в связи с резким сокращением уровня эстрогена.Врач, специализирующаяся на лечении менопаузы, Ферхат Уддин рассказала изданию The Sun, что с прекращением менструаций в организме женщин происходит значительное падение уровня гормонов, повышающих настроение, пока их мозг не сможет приспособиться к менопаузе. Также у женщин наблюдается более высокий уровень мозгового белка, называемого моноаминоксидазой. Это снижает уровень серотонина, отвечающего за хорошее самочувствие и настроение.Зимой она в четыре раза чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Это связано с дефицитом солнечного света, способствующего выработке серотонина, уровень которого у женщин и так изначально ниже.Согласно обзору, опубликованному в журнале Philosophical Transactions, женщины на 40% чаще страдают бессонницей, чем мужчины. На их склонность к бессоннице также влияют взлеты и падения гормонов. Проблемы со сном, в свою очередь, разрушают женскую психику.По данным журнала Current Psychiatry Reports, женщины больше подвержены воспалению мозга, чем мужчины. Это способствует их подверженности депрессии и деменции.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему может постоянно чувствоваться усталость.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.