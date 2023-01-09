Врач: после простуды и гриппа могут возникнуть психоневрологические нарушения

«В ряде случаев вирусные инфекции могут поражать центральную нервную систему (ЦНС), вызывая различные психоневрологические нарушения».

«Для определения тактики лечения и дальнейшей поддержки нервной системы следует обратиться к неврологу», - посоветовала эксперт.

Невролог Мирошник проинформировала в интервью:Беседуя с изданием «Лайф», врач отметила , что простуда, грипп и другие ОРВИ могут после своего окончания вести к возникновению астении. При этом снижаются мыслительная и физическая активность, появляются неблагополучные симптомы психоэмоционального расстройства, нарушается сон. Таким образом, формируется астеническая депрессия, когда человек ощущает бессилие, апатию, истощение, снижение удовлетворения жизнью, становится слезливым. Помимо этого, его могут преследовать головные боли, приступы головокружения, тахикардия, потливость, присущие приступам панических атак.Мирошник добавила, что при возникновении психоневрологических нарушений как последствия перенесенных инфекций, необходимо время для восстановления ЦНС. Вдобавок организму нужно помогать восстанавливаться – для этого следует корректировать режим дня, питание. Также может понадобиться симптоматическая терапия.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему после праздников может развиться подагра.

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