Почему после праздников может развиться подагра

«Подагрой страдают обычно люди старше 45-50 лет. Чаще всего сильные боли ощущаются в большом пальце ноги – его косточка сильно опухает и болит при малейшем нажатии», - рассказали эксперты.

После череды выходных праздничных дней у многих людей может развиться подагра – заболевание, которое характеризуется суставной болью и деформацией. Возникновению подагры способствует отложение в суставах солей мочевой кислоты. Стимулировать данный процесс может в том числе употребление алкоголя, а также продуктов, содержащих вещества пурины (например, мясных). По данным издания Сибкрай.ru, спиртное и мясо, активно употребляемые в праздники, могут повлиять на развитие очень болезненных подагрических приступов после накопления в организме нежелательных компонентов.Специалисты посоветовали жертвам подагры, обращаться к ревматологу и наблюдаться у него. При отсутствии лечения боли, которые вначале могут возникать не чаще раза в год, станут более настойчивыми, а затем и постоянными. Вместе с изменением формы суставов они будут возникать не только в ногах. Также последствием не леченой патологии могут стать нарушения сосудов и сердца, почечная недостаточность.Помимо лечения, людям с подагрой нужно до конца жизни тщательно контролировать свой рацион.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему отек только в одной ноге является опасным симптомом , требующим обследования.

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