Невролог предупредила об опасности привычки закусывать щеки

«Привычка некоторых людей кусать щеки изнутри связана с тревожностью и беспокойностью».

«При покусывании образуются небольшие язвы, в которые может попасть инфекция. Тем самым привычка провоцирует воспалительный процесс на слизистой щек», - предупредила невролог, беседуя с Газетой.ру.

Специалист рассказала в интервью:Мирошник отметила, что подобное закусывание щек относится к навязчивым действиям, возникающим на фоне перегруженности, истощения нервной системы, ее нарушений. Возникающие у человека психическое напряжение, тревожность требуют выхода – тех действий, которые бы облегчали психоэмоциональное состояние. Закусывание щек может быть подобным способом самоуспокоения.Елена Мирошник подчеркнула, что данная привычка отнюдь не безопасна. Во-первых, она легко выходит из-под волевого контроля и становится механической – человек не осознает, что делает это. Во-вторых, при этом повышается риск физического повреждения слизистой ткани.Эксперт отметила, что для избавления от навязчивого показывания щек человеку может понадобиться обращаться к психотерапевту.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки тревожного расстройства требуют обращения за медицинской помощью.

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