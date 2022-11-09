Невролог предупредила об опасности привычки закусывать щеки
Многие люди имеют привычку кусать щеки изнутри, порой не замечая, что они совершают такое действие. Почему это опасно, объяснила невролог Елена Мирошник.
Специалист рассказала в интервью:
«Привычка некоторых людей кусать щеки изнутри связана с тревожностью и беспокойностью».
Мирошник отметила, что подобное закусывание щек относится к навязчивым действиям, возникающим на фоне перегруженности, истощения нервной системы, ее нарушений. Возникающие у человека психическое напряжение, тревожность требуют выхода – тех действий, которые бы облегчали психоэмоциональное состояние. Закусывание щек может быть подобным способом самоуспокоения.
Елена Мирошник подчеркнула, что данная привычка отнюдь не безопасна. Во-первых, она легко выходит из-под волевого контроля и становится механической – человек не осознает, что делает это. Во-вторых, при этом повышается риск физического повреждения слизистой ткани.
«При покусывании образуются небольшие язвы, в которые может попасть инфекция. Тем самым привычка провоцирует воспалительный процесс на слизистой щек», - предупредила невролог, беседуя с Газетой.ру.
Эксперт отметила, что для избавления от навязчивого показывания щек человеку может понадобиться обращаться к психотерапевту.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки тревожного расстройства требуют обращения за медицинской помощью.
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Елена Мирошник
Здоровье
врач-невролог
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