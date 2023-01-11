Какого цвета ваш язык? Сине-фиолетовые оттенки свидетельствуют о высоком холестерине

"При диагностике языка темно-фиолетовый язык и расширение подъязычной вены являются важными признаками застоя крови. Признаки застоя крови, связанные с сердцем, включают синеватые или темно-красные губы, сердцебиение или тахикардию, колющую боль и чувство стеснения в груди. Кончик языка имеет фиолетово-синюшный цвет или это могут быть пятна застоя крови на кончике. Подъязычные вены темные или изогнутые и толстые", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Высокий уровень холестерина со временем вызовет натиск осложнений, но у большого числа пациентов симптомы отсутствуют. Со временем сопутствующий ущерб может включать накопление бляшек в артериях. Это может повлечь за собой дополнительные осложнения, такие как застой крови или застой крови, которые, как известно, окрашивают внешний вид языка человека.Застой крови является симптомом высокого уровня холестерина.Проще говоря, он описывает ситуацию, когда кровь не может должным образом течь через ткани. Это может характеризоваться падением скорости кровотока, частичной непроходимостью и повышением давления в сосудах. В большинстве случаев, когда язык стал фиолетовым, кровь не циркулирует должным образом. Это может указывать на то, что кровь не может доставить достаточное количество кислорода к тканям организма.Однако это также может сигнализировать о том, что по артериям циркулирует обедненная кислородом кровь темно-красного цвета, а не ярко-красного. Некоторые состояния, связанные со здоровьем сосудов, также являются признанными причинами пурпурного обесцвечивания языка, и центральный цианоз является одной из них.Некоторые опухоли, в том числе рак языка, могут придавать темно-красный или пурпурный цвет поверхностям во рту.Ранее МедикФорум писал о самых полезных продуктах зимой.

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