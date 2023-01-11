Какого цвета ваш язык? Сине-фиолетовые оттенки свидетельствуют о высоком холестерине

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Какого цвета ваш язык? Сине-фиолетовые оттенки свидетельствуют о высоком холестерине


Цвет вашего языка может многое рассказать о вашем здоровье.


Высокий уровень холестерина со временем вызовет натиск осложнений, но у большого числа пациентов симптомы отсутствуют. Со временем сопутствующий ущерб может включать накопление бляшек в артериях. Это может повлечь за собой дополнительные осложнения, такие как застой крови или застой крови, которые, как известно, окрашивают внешний вид языка человека.

"При диагностике языка темно-фиолетовый язык и расширение подъязычной вены являются важными признаками застоя крови. Признаки застоя крови, связанные с сердцем, включают синеватые или темно-красные губы, сердцебиение или тахикардию, колющую боль и чувство стеснения в груди. Кончик языка имеет фиолетово-синюшный цвет или это могут быть пятна застоя крови на кончике. Подъязычные вены темные или изогнутые и толстые", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Застой крови является симптомом высокого уровня холестерина.


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Проще говоря, он описывает ситуацию, когда кровь не может должным образом течь через ткани. Это может характеризоваться падением скорости кровотока, частичной непроходимостью и повышением давления в сосудах. В большинстве случаев, когда язык стал фиолетовым, кровь не циркулирует должным образом. Это может указывать на то, что кровь не может доставить достаточное количество кислорода к тканям организма.

Однако это также может сигнализировать о том, что по артериям циркулирует обедненная кислородом кровь темно-красного цвета, а не ярко-красного. Некоторые состояния, связанные со здоровьем сосудов, также являются признанными причинами пурпурного обесцвечивания языка, и центральный цианоз является одной из них.


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Некоторые опухоли, в том числе рак языка, могут придавать темно-красный или пурпурный цвет поверхностям во рту.


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