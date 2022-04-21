Высокий холестерин: узелки на ладонях могут быть предупреждающим признаком

«Ксантомы — это поражения кожи, содержащие холестерин и жир. Когда эти поражения появляются на ладонях, они представляют собой желтоватые узелки со слегка приподнятыми папулами и бляшками, которые охватывают ладонные складки».

Как снизить уровень холестерина