Высокий холестерин: узелки на ладонях могут быть предупреждающим признаком
Повышенный холестерин клинически не связан с какими-либо симптомами, но по мере роста уровня липидов обязательно появляются признаки. По данным органов здравоохранения, заполненные холестерином поражения на ладонях могут свидетельствовать о высоком уровне холестерина.
По мере повышения уровня липидов они концентрируются в очагах поражения на поверхности эпидермиса, известных как ксантомы. Эти ксантомы могут появляться во многих местах на теле, но иногда они могут группироваться на ладонях.
Mount Sinai объясняет:
«Ксантомы — это поражения кожи, содержащие холестерин и жир. Когда эти поражения появляются на ладонях, они представляют собой желтоватые узелки со слегка приподнятыми папулами и бляшками, которые охватывают ладонные складки».
Когда поражения появляются исключительно на ладонях, это состояние с медицинской точки зрения распознается как ладонная ксантома, но существует множество других форм ксантом.
Например, ксантоматозная сыпь может вызвать рост безвредных бугорков на руках, ногах, а иногда и на сухожилиях стоп и плеч.
Наросты можно удалить хирургическим путем или лечить с помощью лазерной хирургии, но химическая обработка трихлоруксусной кислотой не менее эффективна. Однако эффективный контроль уровня холестерина дает наилучшие шансы вообще избежать этого состояния.
Как снизить уровень холестерина
Продукты питания могут вызывать повышение уровня холестерина, и одними из основных виновников являются насыщенные жиры. Транс-жиры и легко усваиваемые углеводы также могут повышать уровень холестерина ЛПНП, но в некоторых случаях причины не связаны с питанием. Иногда причиной высокого уровня холестерина являются гены, а некоторые лекарства могут повышать уровень ЛПНП.
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Mount Sinai
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