Фаст-фуд сильно повышает уровень жира в печени
Исследование, в котором приняли участие 4000 человек, доказало тесную связь между употреблением фаст-фуда и ожирением печени.
Фаст-фуд вреден для нашего здоровья. Мало того, что это может быть много калорий, соли и насыщенных жиров, но обработанные продукты также могут нанести вред здоровью нашего кишечника. Новое исследование показало, что он также может оказывать вредное воздействие на печень.
Накопление жира в печени, которое может быть вызвано избыточным весом и употреблением слишком большого количества жирной пищи, может привести к жировой болезни печени, также известной как неалкогольная жировая болезнь печени. Если этому состоянию позволить прогрессировать, оно может привести к рубцеванию печени — циррозу — и даже к печеночной недостаточности.
У людей с ожирением или диабетом, которые потребляют 20 или более процентов своих ежедневных калорий из фаст-фуда, уровень жира в печени значительно повышен по сравнению с теми, кто потребляет меньше фаст-фуда или не потребляет его совсем.
«Здоровая печень содержит небольшое количество жира, обычно менее пяти процентов, и даже умеренное увеличение жира может привести к неалкогольной жировой болезни печени. Сильное увеличение жира в печени у людей с ожирением или диабетом особенно поразительно, и, вероятно, из-за того, что эти состояния вызывают большую восприимчивость к накоплению жира в печени», - говорит врач-гепатолог Алла Южнов, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Исследование также показало, что относительно небольшое количество фаст-фуда с высоким содержанием углеводов и жиров может повредить печень.
«Если люди едят один раз в день в ресторане быстрого питания, они могут думать, что не причиняют вреда. Однако, если этот один прием пищи составляет хотя бы одну пятую их дневных калорий, они подвергают риску свою печень».
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