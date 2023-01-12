Пульмонолог Чучалин назвал «правило трех-пяти дней» для предупреждения пневмонии

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болеть ОРВИ

По словам пульмонолога Александра Чучалина, риск пневмонии определяется по самочувствию человека через несколько дней после начала ОРВИ.

Пульмонолог Чучалин сообщил в интервью, что в большинстве случаев пневмония (воспаление легких) развивается как осложнение острого респираторного вирусного заболевания. При пневмонии важно не упустить момента начала – если вовремя обратиться к врачу и последовать назначенному курсу терапии, можно избежать осложнений, сопряженных с очень тяжелыми поражениями, летальным исходом.

Врач Чучалин назвал «Царьграду» «правило трех-пяти дней» для предупреждения пневмонии. Он уточнил, что при заболевании ОРВИ именно в указанный срок легкие человека из-за ослабления иммунитета подвергаются риску воспаления вирусно-бактериального характера.

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«Воспалению легких всегда предшествует острое респираторное вирусное заболевание. Если спустя три-пять дней с начала болезни состояние больного не улучшается, следует провести его обследование, чтобы исключить вероятность развития пневмонии», - поделился рекомендацией пульмонолог.

Чучалин напомнил, что пневмония является очень серьезным заболеванием. При запущенном состоянии ее лечение может быть проблематичным, поскольку бактерии и вирусы могут вырабатывать устойчивость к лекарствам. Важно не допускать развития пневмонии – это возможно при грамотной профилактике и лечении самих ОРВИ.

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Александр Чучалин
Александр Чучалин
Здоровье
директор НИИ пульмонологии, академик РАН
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Теги : пневмония, диагностика болезней, Александр Чучалин