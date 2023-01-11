Названы осложнения гриппа, которые повышают риск смерти

Лихорадка с температурой выше 38 градусов.

Сильные мышечные боли.

Локальная мышечная болезненность.

Покраснение на месте повреждения.

В большинстве случаев заболевшие гриппом избавляются от болезни спустя неделю или две. Но иногда инфекция дает осложнения, которые повышают риск смерти, о чем напомнило британское издание The Sun.Каких же состояний следует остерегаться при гриппе?Национальный институт неврологических расстройств и инсульта констатирует: в редких, но тяжелых случаях вирус гриппа может вызывать воспаление головного мозга, известное как энцефалит. Примерно 40 процентов тех, у кого возникает энцефалит, погибают. В этом состоянии возникают когнитивные нарушения, человек испытывает прострацию, дезориентацию, потерю сознания.Иногда осложнением гриппа становится развитие сепсиса – реакции организма на подавляющую инфекцию. Взрослые люди, у которых он возникает, демонстрируют очень низкую температуру тела, спутанность сознания, невнятную речь, одышку, могут терять сознание.Для людей, страдающих астмой, заражение гриппом повышает риск возникновения опасного приступа с таким отеком и сужением дыхательных путей. которые могут завершиться летальным исходом.Грипп является частой причиной пневмонии – воспаления легких. Оно может вызываться непосредственно самим гриппом, или развиваться как вторичная бактериальная инфекция из-за ослабления иммунитета. Наиболее частые симптомы пневмонии – это одышка, очень высокая температура, кашель с кровью, чувство сильной усталости. К смерти ведет критическое поражение легких.Кардиомиопатия относится к совокупности состояний, влияющих на структуру сердца. Миокардит – это воспаление стенки сердечной мышцы, способное вызывать нерегулярный сердечный ритм. Признаками, указывающими на проблемы с сердцем, являются одышка или затрудненное дыхание (особенно при физической нагрузке), а также усталость, отеки на лодыжках, ступнях, животе. При появлении этих симптомов после гриппа нужно обязательно обращаться к врачу.Стрептококковая инфекция при гриппе возникает в связи с ослаблением иммунной системы, она также повышает риск смерти. Узнать ее можно по четырем ключевым признакам:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что новую волну заболеваемости гриппом в России ожидают в январе.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.