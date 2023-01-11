Названы осложнения гриппа, которые повышают риск смерти

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пациент в тяжелом состоянии

Для некоторых людей грипп может перерасти в одно из нескольких смертельных состояний.

В большинстве случаев заболевшие гриппом избавляются от болезни спустя неделю или две. Но иногда инфекция дает осложнения, которые повышают риск смерти, о чем напомнило британское издание The Sun.

Каких же состояний следует остерегаться при гриппе?

Неврологические проблемы. Национальный институт неврологических расстройств и инсульта констатирует: в редких, но тяжелых случаях вирус гриппа может вызывать воспаление головного мозга, известное как энцефалит.   Примерно 40 процентов тех, у кого возникает энцефалит, погибают. В этом состоянии возникают когнитивные нарушения, человек испытывает прострацию, дезориентацию, потерю сознания.

Сепсис. Иногда осложнением гриппа становится развитие сепсиса – реакции организма на подавляющую инфекцию. Взрослые люди, у которых он возникает, демонстрируют очень низкую температуру тела, спутанность сознания, невнятную речь, одышку, могут терять сознание.

Приступы астмы. Для людей, страдающих астмой, заражение гриппом повышает риск возникновения опасного приступа с таким отеком и сужением дыхательных путей. которые могут завершиться летальным исходом.

Пневмония. Грипп является частой причиной пневмонии  – воспаления легких. Оно может вызываться непосредственно самим гриппом, или развиваться как вторичная бактериальная инфекция из-за ослабления иммунитета. Наиболее частые симптомы пневмонии – это одышка, очень высокая температура, кашель с кровью, чувство сильной усталости. К смерти ведет критическое поражение легких.

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Кардиомиопатия, миокардит. Кардиомиопатия относится к совокупности состояний, влияющих на структуру сердца. Миокардит – это воспаление стенки сердечной мышцы, способное вызывать нерегулярный сердечный ритм. Признаками, указывающими на проблемы с сердцем, являются одышка или затрудненное дыхание (особенно при физической нагрузке), а также усталость, отеки на лодыжках, ступнях, животе. При появлении этих симптомов после гриппа нужно обязательно обращаться к врачу.

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Инвазивный стрептококк А. Стрептококковая инфекция при гриппе возникает в связи с ослаблением иммунной системы, она также повышает риск смерти. Узнать ее можно по четырем ключевым признакам:
  • Лихорадка с температурой выше 38 градусов.
  • Сильные мышечные боли.
  • Локальная мышечная болезненность.
  • Покраснение на месте повреждения.
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