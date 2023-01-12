Простой тест, чтобы узнать, есть ли у вас неприятный запах изо рта: как сделать его свежим

"Один простой тест, который вы можете сделать, чтобы проверить, пахнет ли ваше дыхание, — это лизнуть внутреннюю часть запястья и понюхать его. Если плохо пахнет, вы можете быть уверены, что у вас неприятный запах изо рта. Хотя неприятный запах изо рта является распространенной проблемой, он может быть признаком обострения заболевания десен", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Помимо запаха изо рта, курение вызывает окрашивание и потерю вкуса, а также раздражает десны. Люди, которые курят, чаще страдают от болезней десен и имеют больший риск развития рака полости рта, рака легких и сердечных заболеваний».

Как побороть неприятный запах изо рта

Даже пожилой возраст может привести к тому, что во рту вырабатывается меньше слюны, что приводит к избытку бактерий во рту, что приводит к неприятному запаху изо рта.Если вы страдаете от сухости во рту, ваш стоматолог может порекомендовать или выписать продукт с искусственной слюной. Медицинские состояния также могут привести к неприятному запаху изо рта, например инфекции горла, носа или легких.Неприятный запах изо рта также может быть результатомПомимо основных проблем со здоровьем, факторы образа жизни могут влиять на запах изо рта.Возьмем, к примеру, сильно пахнущие продукты, такие как чеснок и лук, которые могут вызвать у людей желание отступить, когда они разговаривают с вами. Курение табака является еще одним виновником неприятного запаха изо рта, но единственным решением будет полный отказ от курения.Первый шаг в борьбе с неприятным запахом изо рта — держать рот «чистым и свежим». Чтобы ваше дыхание было свежим, вы должны избавиться от любого заболевания десен, а рот поддерживать в чистоте и свежести.Хорошая гигиена полости рта включает чистку зубов и десен зубной пастой с фтором, а также чистку языка. Чтобы предотвратить неприятный запах изо рта, это следует делать один раз в течение дня и, опять же, последнее, что вы делаете ночью, наряду с чисткой зубной нитью.Ранее МедикФорум писал о признаках больного сердца.

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