Простой тест, чтобы узнать, есть ли у вас неприятный запах изо рта: как сделать его свежим
Ходить с неприятным запахом изо рта может быть неприятно, особенно для тех, кто чувствует его запах, но слишком вежлив, чтобы сказать вам об этом.
"Один простой тест, который вы можете сделать, чтобы проверить, пахнет ли ваше дыхание, — это лизнуть внутреннюю часть запястья и понюхать его. Если плохо пахнет, вы можете быть уверены, что у вас неприятный запах изо рта. Хотя неприятный запах изо рта является распространенной проблемой, он может быть признаком обострения заболевания десен", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Даже пожилой возраст может привести к тому, что во рту вырабатывается меньше слюны, что приводит к избытку бактерий во рту, что приводит к неприятному запаху изо рта.
Если вы страдаете от сухости во рту, ваш стоматолог может порекомендовать или выписать продукт с искусственной слюной. Медицинские состояния также могут привести к неприятному запаху изо рта, например инфекции горла, носа или легких.
Неприятный запах изо рта также может быть результатом синусита, бронхита, диабета, проблем с печенью и/или почками. Помимо основных проблем со здоровьем, факторы образа жизни могут влиять на запах изо рта.
Возьмем, к примеру, сильно пахнущие продукты, такие как чеснок и лук, которые могут вызвать у людей желание отступить, когда они разговаривают с вами. Курение табака является еще одним виновником неприятного запаха изо рта, но единственным решением будет полный отказ от курения.
«Помимо запаха изо рта, курение вызывает окрашивание и потерю вкуса, а также раздражает десны. Люди, которые курят, чаще страдают от болезней десен и имеют больший риск развития рака полости рта, рака легких и сердечных заболеваний».
Как побороть неприятный запах изо рта
Первый шаг в борьбе с неприятным запахом изо рта — держать рот «чистым и свежим». Чтобы ваше дыхание было свежим, вы должны избавиться от любого заболевания десен, а рот поддерживать в чистоте и свежести.
Хорошая гигиена полости рта включает чистку зубов и десен зубной пастой с фтором, а также чистку языка. Чтобы предотвратить неприятный запах изо рта, это следует делать один раз в течение дня и, опять же, последнее, что вы делаете ночью, наряду с чисткой зубной нитью.
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