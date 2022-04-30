Неприятный запах изо рта: продукты и напитки, которые делают ваше дыхание несвежим
Ведущий стоматолог, доктор Бареш Эйрумлу, отметил, что неприятный запах изо рта, который с медицинской точки зрения называется неприятным запахом изо рта, «часто является результатом плохой гигиены полости рта». Тем не менее, ваша диета также играет роль.
«То, что мы едим и пьем, может иметь большое влияние на свежесть нашего дыхания», — сказал доктор Эйрумлу.
Хотя мята является хорошо известным противоядием от неприятного запаха изо рта, другие травы не менее эффективны. Примечательно, что добавление петрушки или базилика в ваши блюда может помочь.
«Помимо собственного отличительного аромата, они содержат полифенолы, группу антиоксидантов, которые могут уничтожить рост бактерий, вызывающих запах», — отметил стоматолог. Еще одна трава, которую следует учитывать, — имбирь, а корень считается «одним из лучших средств для борьбы с неприятным запахом изо рта».
Говорят, что свойства имбиря «уничтожают бактерии, ответственные за неприятный запах изо рта».
Что касается одного из лучших напитков для борьбы с неприятным запахом изо рта, доктор Эйрумлу предлагает пить зеленый чай.
Какие продукты и напитки могут сделать ваше дыхание более неприятным?
«Некоторые продукты могут ухудшить ситуацию», — подтвердил доктор Эйрумлу. «С молочными продуктами, рыбой и алкоголем среди худших виновников неприятного запаха изо рта».
Молочные продукты, такие как сыр, молоко и мороженое, создают неприятный запах во рту.
«Аминокислоты, которые они содержат, поедаются бактериями, которые мы все носим на языке, и они могут оставлять неприятный запах после еды», — сказал доктор Эйрумлу.
Морепродукты также вызывают «характерный запах», который исходит от соединения под названием триметиламины.
Еще один затяжной аромат возникает, когда человек выпивает алкоголь и обезвоживается.
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Бареш Эйрумлу
Здоровье
Ведущий стоматолог в Certifierad Estetisk.
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