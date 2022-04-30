Неприятный запах изо рта: продукты и напитки, которые делают ваше дыхание несвежим

«То, что мы едим и пьем, может иметь большое влияние на свежесть нашего дыхания», — сказал доктор Эйрумлу.

«Помимо собственного отличительного аромата, они содержат полифенолы, группу антиоксидантов, которые могут уничтожить рост бактерий, вызывающих запах», — отметил стоматолог. Еще одна трава, которую следует учитывать, — имбирь, а корень считается «одним из лучших средств для борьбы с неприятным запахом изо рта».



Говорят, что свойства имбиря «уничтожают бактерии, ответственные за неприятный запах изо рта».



Что касается одного из лучших напитков для борьбы с неприятным запахом изо рта, доктор Эйрумлу предлагает пить зеленый чай.

Какие продукты и напитки могут сделать ваше дыхание более неприятным?

«Некоторые продукты могут ухудшить ситуацию», — подтвердил доктор Эйрумлу. «С молочными продуктами, рыбой и алкоголем среди худших виновников неприятного запаха изо рта».

«Аминокислоты, которые они содержат, поедаются бактериями, которые мы все носим на языке, и они могут оставлять неприятный запах после еды», — сказал доктор Эйрумлу.