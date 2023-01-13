Симптомы сердечного приступа у женщин могут возникать за месяц до удара

Специалисты Американской кардиологической ассоциации (AHA) констатировали, что предупреждающие симптомы у женщин могут возникать более чем за месяц до сердечного приступа, но их могут приписать кислотному рефлюксу, простуде или возрастным недомоганиям, а не больному сердцу.О симптомах сердечного приступа у женщин, которые могут возникать за месяц до удара, сообщило издание «Eat this, not that». При их появлении нужно обратиться к врачу и проконсультироваться с ним.Типичным проявлением сердечного приступа у мужчин является боль в груди – она же возникает у женщин, ощущаясь как давление или распирание в центре груди. В то же время статистически женщины чаще, чем мужчины, испытывают сердечный приступ без сильной боли в груди.Женщины при сердечном приступе могут испытывать боль в горле, руке, спине, животе, шее или челюсти. Это объясняется закупоркой не только крупных магистральных артерий, но и более мелких сосудов, снабжающих кровью сердце. По данным Клиники Майо, на больное сердце у женщин указывают не только боли в других частях тела за пределами грудной клетки, но также боли в состоянии покоя или сна.Во время инфаркта многие женщины сообщают о расстройствах желудка, тошноте или рвоте. Эти состояния могут сопровождаться холодным потом, дурнотой или головокружением.В случае сердечных нарушений женщины могут испытывать одышку. Она может возникать внезапно, при выполнения простых задач: например, при подъеме по лестнице или во время прогулки.Усталость; отек ног (лодыжек и ступней) или живота, сильная тревога, бессонница – взятые по отдельности, такие симптомы могут характеризовать менее опасные для жизни состояния. Но если они возникают вместе, это может указывать на сердечный приступ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как узнать больное сердце по внешним признакам.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.