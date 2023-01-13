Врач Румянцева назвала подрывающие здоровье привычки

«Так принято в обществе, но помните, что рука после этого становится источником бактерий. Вы запросто можете занести заразу в глаза и уши», - предостерегла специалист.

«При резком торможении или даже на кочках существует риск повредить шейный отдел, а это чревато множеством осложнений», – заявила Валерия Румянцева.

Врач Румянцева рассказала в интервью о подрывающих здоровье привычках. В частности, медик обратила внимание на привычку прикрывать рукой рот при чихании.Валерия Румянцева отметила, что привычка трогать лицо руками является одной из наиболее вредных для здоровья в сезон заболеваемости респираторными инфекциями. Руки необходимо тщательно мыть, особенно после чихания, делающего их опасным источником заразных частиц.Также подрывающей здоровье привычкой врач назвала ковыряние в зубах ногтями, зубочистками, спичками. Оно чревато повреждением тканей, которое может стать «окном» для инфекций, добавила медик, беседуя с изданием «Подмосковье сегодня».Кроме того, Румянцева посоветовала правильно пить воду по утрам. Такая привычка считается очень полезной, но специалист констатирует: начинать день с питья воды, предварительно как следует не прополоскав рот, – не полезно. Медик напомнила, что в ротовой полости за ночь может скапливаться множество бактерий.Тех, кто склонен засыпать в автомобильных поездках, врач тоже предупредила об опасности такой приычки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему опасно голодать после праздников.

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