Врач Мясников объяснил опасность голодания после праздников

249 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/white-plate-with-bun-yellow-tape-measure-and-cutlery-on-table_8946229.htm#query=starvation&position=0&from_view=search&track=sph
голодание

Доктор Александр Мясников посоветовал россиянам не прибегать к жестким способам снизить вес после слишком сытных праздников.

Объясняя опасность голодания после праздничных каникул, врач Мясников заявил, что из-за него возникает риск еще больше прибавить в весе.

«Когда человек начинает голодать, у него весь организм перестраивается в режим "война". Понижаются энергозатраты, повышается гормон, который увеличивает аппетит и так далее», - сообщил известный медик.

Мясников предупредил, что голодание может спровоцировать в организме гормональную перестройку, способную стать пусковым механизмом для многих болезней. Также в связи с этим меняются процессы жироотложения – жировая масса накапливается интенсивнее, чем это было до голодания, даже если человек не ест больше. Кроме того, в организме начинает задерживаться жидкость.

Врач Мясников отметил, что небольшая прибавка в весе во время новогодних выходных, как правило, проходит при возвращении к привычному ритму жизни, повседневным делам и работе.

Мясников предупредил об опасности дезинфекции подъездов

«Если за праздники вы переели и успели набрать пару лишних килограммов, то организм будет стараться увеличивать обмен веществ, чтобы в результате прийти в изначальную форму», - сказал он.

Если набранный вес не уходит, можно записывать все съеденное за день – это позволяет понять, не происходит ли переедание, и в каком количестве употребляется переработанная пища, а также простые углеводы.

Мясников объяснил опасность приема корвалола при сердечном приступе


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что происходитс организмом, когда человек воздерживается от алкоголя.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Александр Мясников
Александр Мясников
ЗОЖ
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
Читать MedikForum.ru в
Врач Мясников напомнил о полезности жира для организма
Почему врач Мясников скептически относится к добавкам с йодом?
Мясников предупредил об опасности приема витамина С
Теги : голодание, опасность для здоровья, Александр Мясников