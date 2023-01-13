2 факта, которые врачи советуют знать о мерцательной аритмии

Учащенное сердцебиение.

Боль, тяжесть в груди.

Одышка при нагрузках.

Чувство нехватки воздуха.

Головокружение.

Страх, тревожность.

Слабость.

Специалисты Немецкого фонда сердца поделились фактами, которые по их мнению полезно знать всем взрослым людям о мерцательной аритмии.Немецкие кардиологи констатируют, что у некоторых людей симптомы мерцательной аритмии отсутствуют. Такой бессимптомной формой страдает примерно каждый десятый человек старше 70 лет. Обычно бессимптомная аритмия обнаруживается (если это происходит) случайно, например, при выполнении ЭКГ или при измерении пульса, давления при посещении врача.В ее случае могут образовываться фибриллы, из-за чего в предсердиях ухудшается кровоток. Это способствует образованию тромба, который может попасть в сосуды головного мозга. Если он перекроет там сосуд, мозг перестанет снабжаться жизненно важным кислородом — произойдет инсульт.При мерцательной аритмии люди жалуются на ощущение «трепыхания» или «замирания» сердца.Признаки аритмии:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомы сердечного приступа у женщин могут возникать за месяц до удара.

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