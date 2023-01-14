Более общительные люди реже страдают деменцией

"Социально изолированные пожилые люди имеют на 27 процентов более высокий риск слабоумия. Хорошей новостью является то, что в другом исследовании, которое можно найти в том же журнале, говорится о том, что технология может быть эффективным вмешательством, которое может снизить этот «существенный» риск", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Социальные связи имеют значение для нашего когнитивного здоровья, и его потенциально легко изменить для пожилых людей без использования лекарств».

«Одно из возможных объяснений заключается в том, что меньше возможностей для общения с другими людьми также снижает когнитивную активность, что может способствовать повышению риска развития деменции».

Определенные факторы риска, такие как возраст и генетика, не подлежат обсуждению, когда речь идет о деменции. Однако другие, такие как ваша диета, полностью в ваших руках. Теперь исследователи предполагают, что ваша социальная жизнь также может играть роль. К счастью, «простые вмешательства» в этой области могут снизить ваши шансы на развитие умопомрачительного состояния.Как только вы выходите на пенсию и потенциально начинаете терять друзей, социальная жизнь по понятным причинам становится менее яркой.В совокупности исследования не установили прямой причинно-следственной связи между деменцией и социальной изоляцией, которая определялась как отсутствие социальных контактов и регулярных взаимодействий с людьми.Участникам исследования было 65 лет и старше, и их попросили пройти ежегодное двухчасовое личное интервью, чтобы оценить их когнитивные функции, состояние здоровья и общее самочувствие. В начале исследования 23 процента испытуемых были социально изолированы и не проявляли признаков заболевания мозга.Однако у 21 процента от общей выборки к концу исследования развилась деменция, что позволяет исследователям сделать вывод, что риск выше у социально изолированных людей.Ранее МедикФорум писал о симптомах сердечного приступа у женщин.

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