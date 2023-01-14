Более общительные люди реже страдают деменцией
Навещаете ли вы друга или берете трубку телефона, чтобы позвонить своей семье, было обнаружено, что социальные взаимодействия имеют значение для риска развития деменции.
Определенные факторы риска, такие как возраст и генетика, не подлежат обсуждению, когда речь идет о деменции. Однако другие, такие как ваша диета, полностью в ваших руках. Теперь исследователи предполагают, что ваша социальная жизнь также может играть роль. К счастью, «простые вмешательства» в этой области могут снизить ваши шансы на развитие умопомрачительного состояния.
Как только вы выходите на пенсию и потенциально начинаете терять друзей, социальная жизнь по понятным причинам становится менее яркой.
"Социально изолированные пожилые люди имеют на 27 процентов более высокий риск слабоумия. Хорошей новостью является то, что в другом исследовании, которое можно найти в том же журнале, говорится о том, что технология может быть эффективным вмешательством, которое может снизить этот «существенный» риск", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
В совокупности исследования не установили прямой причинно-следственной связи между деменцией и социальной изоляцией, которая определялась как отсутствие социальных контактов и регулярных взаимодействий с людьми.
«Социальные связи имеют значение для нашего когнитивного здоровья, и его потенциально легко изменить для пожилых людей без использования лекарств».
Участникам исследования было 65 лет и старше, и их попросили пройти ежегодное двухчасовое личное интервью, чтобы оценить их когнитивные функции, состояние здоровья и общее самочувствие. В начале исследования 23 процента испытуемых были социально изолированы и не проявляли признаков заболевания мозга.
Однако у 21 процента от общей выборки к концу исследования развилась деменция, что позволяет исследователям сделать вывод, что риск выше у социально изолированных людей.
«Одно из возможных объяснений заключается в том, что меньше возможностей для общения с другими людьми также снижает когнитивную активность, что может способствовать повышению риска развития деменции».
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